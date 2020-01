Corigliano-San Tommaso 1-0, un but de Talamo décide de la reprise

CORIGLIANO CALABRO (CS). Il y a quelques minutes, le défi entre terminé Corigliano Calabro et Saint Thomas, race du groupe I de Serie D reporté en raison de conditions météorologiques défavorables. La rencontre s’est terminée par la victoire des hôtes grâce à une griffe de Talamo. Succès précieux en termes de salut pour les Calabrais, mais la situation des Irpins est de plus en plus délicate.

Jeu qui reprend à la minute où il a été interrompu, il commence donc à partir de la seconde mi-temps. A 11 ‘au corner, le scintillement de Talamo sur la passe décisive de Catalano. Les invités tentent de réagir en le retournant des deux côtés. En finale, plusieurs interruptions pour des fautes qui ont coûté six cartons jaunes, donc catalan, Cenci, Talamo, Castro, Cosenza et Massaro. Pour les hôtes à 74 ‘toujours proches du but de Talamo, de la même manière que le but de l’avantage, Catalano assiste et l’attaquant touche le rappel. Le différend se termine donc de un à zéro, un résultat précieux pour les Calabrais en vue du salut.

