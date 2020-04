Cornavirus News: Dávinson et Mourinho violent la quarantaine à Londres | Premier League

Le Royaume-Uni rapporte déjà plus de 6 000 personnes tuées par le coronavirus Covid-19. Le premier ministre Boris Johnson est dans une unité de soins intensifs à cause de la maladie. Les restrictions sont sévères et l’ordre à travers le pays est de rester à la maison. Peu importe qui, tout le monde doit être isolé.

Comment se fait-il que José Mourinho ne l’ait pas découvert? À quoi pensait Dávinson Sánchez? Les questions tournent autour de ce mardi à cause de quelques images qui circulent sur les réseaux sociaux et qui montrent qui serait le DT de Tottenham, accompagné de trois personnes, joueurs de l’équipe, s’entraînant dans un parc public au nord de Londres.

La controverse est énorme en Angleterre, car il y a des vidéos et des photos de l’œuvre et en plus le colombien est vu avec Ryan Sessegnon, faisant du jogging dans le même parc sans respecter l’instruction de garder un minimum de deux mètres. Le troisième en question sera Serge Aurier

Un porte-parole du club a déclaré: «Nous avons rappelé à tous nos joueurs de respecter la distance sociale lorsqu’ils font de l’exercice en plein air. Nous continuerons de renforcer ce message. “

Eh bien, c’est nécessaire car les preuves se réfèrent au fait que tout le monde a quitté sa résidence, le premier gros problème, et aussi que les recommandations sanitaires ont été prises très à la légère.

Selon Sun Sports, le patron de Tottenham, Mourinho, qui portait l’équipe d’entraînement officielle du club, pourrait faire face à un avertissement de police plus sévère après avoir été filmé en train de conduire un exercice d’entraînement qui n’a jamais respecté les distances minimales.