Coronavirus: 12 morts, 374 infections en Italie, 8 mineurs. Conte: «Restrictions inacceptables pour les Italiens à l’étranger» | Primapagina

L’alarme Coronavirus en Italie ne se résorbe pas: voici toutes les mises à jour heure par heure sur la situation dans notre pays.

13 h 55 – Le Premier ministre, Giuseppe Conte: “Limitations inacceptables pour les Italiens à l’étranger”. Concernant les mesures prises, cependant, le Premier ministre a déclaré que “pour évaluer l’effet de confinement, nous avons besoin de quelques jours et après une semaine, nous évaluerons ceux à maintenir”.

13.13 – Le douzième décès lié au coronavirus Sars-Cov-2 est un homme de 69 ans de Lodi, atteint de maladies respiratoires, décédé en Émilie-Romagne. Il s’agit de la mise à jour donnée le matin par le chef de la protection civile, Angelo Borrelli. Par rapport à hier, le dénombrement a enregistré une augmentation de 52 personnes infectées atteignant 374. “La Lombardie compte 258 cas, la Vénétie 71, l’Émilie-Romagne 30, le Piémont 3, le Latium 3, la Ligurie 3, la Toscane 2, la Sicile 3, la Marche 1 et l’Alto Adige 1 “

12h40 – Le gouvernement décide de changer sa stratégie et annonce qu’à partir d’aujourd’hui seuls les citoyens symptomatiques seront soumis aux tampons pour la détection du coronavirusc’est-à-dire qui montrent des signes de contagion possible. Cette disposition figure dans la nouvelle ordonnance du ministre de la Santé de l’espoir. Jusqu’à présent, cependant, des vérifications des tapis avaient été effectuées à la fois dans les zones où les personnes testées positives étaient passées et chez les citoyens qui soupçonnaient avoir contracté le virus même sans montrer de symptômes.

11 h 50 – Le nombre de mineurs passe à sept coronavirus positif en Italie, dont vous êtes en Lombardie.

10.15 – Premiers cas de coronavirus chez des mineurs. Le président de la Lombardie, Attilio Fontana, a confirmé l’infection d’une fillette de 4 ans de Castiglione d’Adda, une municipalité située dans la zone rouge. Le conseiller pour le bien-être, Giulio Gallera, a ensuite ajouté que quatre mineurs sur tous ont été testés positifs pour le coronavirus dans la Région, deux à l’hôpital (à San Matteo à Pavie et à l’hôpital Seriate dans la province de Bergame). Aucun d’eux n’est sérieux. Fontana met également à jour le solde de contagion: 357 cas, dont 11 morts, dans neuf régions d’Italie: 259 cas avec 9 victimes en Lombardie; 58 cas avec 2 décès en Vénétie; 26 cas en Émilie-Romagne; 3 dans le Piémont, le Latium et la Sicile; 2 en Toscane et en Ligurie; 1 au Tyrol du Sud. La deuxième confirmation est attendue pour le cas de Pesaro, dans la région des Marches.

9.20 – Premier cas confirmé de coronavirus à Madrid: c’est un jeune de 24 ans qui avait voyagé dans le nord de l’Italie, est le septième de toute l’Espagne.

09h15 – Ouverture en baisse pour la bourse: sur Piazza Affari, l’indice Ftse Mib baisse de 0,56%.

9h00 – Walter Ricciardi, membre de l’OMS et nouveau consultant auprès du ministre de la Santé Roberto Speranza, invite à “pour réduire cette alarme, 95% des malades se rétablissent, tous les morts étaient déjà en très mauvaise santé. Les mesures qui ont été prises en Italie vont dans la bonne direction. Il est très important que le pays se mobilise pour faire face à ces deux épidémies “.

08h30 – Le Salone del Mobile de Milan a été reporté: l’événement devait s’ouvrir le 21 avril, mais Federlegno Arredo Eventi a décidé de déplacer l’événement en juin, à une date à déterminer.

08h15 – Le conseiller pour le bien-être de la région de Lombardie, Giulio Gallera, hôte de la transmission Agorà, a confirmé que la recherche du patient zéro est toujours en cours, même si “à des fins statistiques uniquement”.

08h00 – “Privilégiez les méthodes flexibles d’exécution du travail“. Cela est indiqué dans la directive signée par la ministre de l’administration publique, Fabiana Dadone.

07h15 – À partir d’aujourd’hui jusqu’à lundi, les écoles ont fermé à Palerme et sa province, est la disposition adoptée par le président de la région de Sicile Nello Musumeci en accord avec le maire de Palerme Leoluca Orlando et le conseiller régional pour l’éducation Roberto Lagalla.

07:00 – Premier champion positif à Pesaro dans la région des Marches, en attente de confirmation du deuxième chèque à l’ISS.

00:00 – 325 coronavirus sont infectés dont 325 sont morts dans neuf régions d’Italie: 240 cas avec 9 victimes en Lombardie; 45 cas avec 2 décès en Vénétie; 26 cas en Émilie-Romagne; 3 dans le Piémont, le Latium et la Sicile; 2 en Toscane et en Ligurie; 1 au Tyrol du Sud.