Coronavirus Argentine EN DIRECT aujourd’hui, mardi 31 mars: dernière minute, dernières nouvelles, cas confirmés de Covid-19, mort et effraction à Buenos Aires, Cordoue, Salta et villes hors-jeu

Plus de cas suivent dans le pays et sur la planète. L’épidémie de pneumonie virale causée par une coronavirus (Covid-19) se développe à travers le monde et les inquiétudes augmentent également. À la fin du 31 mars, ils étaient déjà signalés dans Argentine 1 054 cas d’infection et 27 décès. Les chiffres sont publiés quotidiennement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Argentine étant toujours un pays moins menacé, comme cela se produit dans le «vieux continent» comme aux États-Unis. Cependant, en Albiceleste, de nouveaux cas de Covid-19 commencent à apparaître.

Coronavirus en Argentine, mardi 31 mars: minute par minute

Coronavirus Argentine | A la clôture du mardi 31 mars, le pays présente 1 054 personnes infectées par Covid-19 et 27 morts dans tout le pays. Il y a de plus en plus de cas en Argentine. Coronavirus Argentine | Ils prolongent la fermeture des frontières jusqu’au 12 avril. Cependant, des progrès seront réalisés dans le projet de faire venir les Argentins à l’étranger. Coronavirus Argentine | Pour le deuxième jour consécutif, un fort cacerolazo a été entendu pour que les politiciens réduisent les salaires face à la crise de Covid-19. Le bruit a été entendu dans les quartiers de Palerme, Belgrano, Colegiales, Caballito et Villa Urquiza. Coronavirus Argentine | Il est également proposé qu’il y ait un salaire social pour la durée de la pandémie de Covid-19 dans le pays.Coronavirus Argentine | Pour 100 000 habitants, le pays compte des cas de Covid-19. Le chiffre n’est pas mal du tout par rapport au Chili (122) ou à l’Uruguay (44).Coronavirus Argentine | L’échéance du revenu brut des PME, des microentreprises et des travailleurs indépendants dans le pays est reportée. Covid-19 continue de toucher tout le monde. Coronavirus Argentine | Deux enfants et un frère de Gabriela Andrea Pedraza (50 ans) se sont rendus en Équateur pour rapatrier le corps de leur mère assassinée et ils sont aujourd’hui bloqués dans le pays.Coronavirus Argentine | Le ministère de la Santé a annoncé mardi que 240 pays se sont déjà enregistrés. 228 sont des décharges transitoires et 12 sont définitives.Coronavirus Argentine | Le pays est classé 47 avec les cas de Covid-19: 966 les plus confirmés à ce jour.Coronavirus Argentine | Le processus d’enregistrement est prolongé jusqu’à vendredi pour percevoir le revenu familial d’urgence dans le pays. Le bonus est de 10 000 pesos argentins.Coronavirus Argentine | Ebooks, un autre vaccin contre Covid-19. La vente se développe dans le pays devant des librairies fermées par la quarantaine sur la planète.Coronavirus Argentine | Le ministre de la Santé, Ginés González García, a répondu aux critiques des Argentins. “Je n’ai jamais dit que le coronavirus n’allait pas venir dans le pays.”Coronavirus Argentine | De même, dans le pays, un centre d’attention intermédiaire est installé dans tout le stade étudiant de La Plata. L’espace servira à desservir 50 patients Covid-19 dans le pays.Coronavirus Argentine | Ce mardi 31 mars, deux femmes sont décédées (l’une à La Rioja et l’autre à Chaco) pour porter le nombre de décès à Covid-19 à 26. Les deux étaient médecins.Coronavirus Argentine | Au début du lundi 30 mars, il y a 966 cas confirmés de Covid-19 et 24 décès dans le pays. Bonjour: nous vous informons du Covid-19 minute par minute dans toutes les villes d’Argentine.

Alberto Fernández commande une quarantaine totale jusqu’au 31 mars en Argentine

Le Président de la nation argentine, Alberto Fernández a annoncé cela Jeudi 19 mars, quarantaine totale jusqu’au 31 mars comme mesure préventive contre coronavirus. D’autres pays qui sont dans la même situation que L’Argentine est le Pérou, l’Italie, l’Espagne, la France et la Colombie.

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande qu’en cas de symptômes, les services de santé soient appelés la ligne sans frais 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau Covid-19 peut à l’origine avoir été transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que ce coronovirus peut être transmis de personne à personne.

Le virus à l’origine de Covid-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus à l’origine du COVID-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, mais pas par voie aérienne.

Recommandations de l’OMS sur le coronavirus

Est-il possible d’obtenir COVID-19 par contact avec une personne qui ne présente aucun symptôme?

Le principal moyen de diffusion coronavirus c’est par les gouttelettes respiratoires expulsées par une personne qui tousse. Le risque de contracter COVID-19 quelqu’un qui ne présente aucun symptôme est très faible. Cependant, de nombreuses personnes COVID-19 ils ne présentent que de légers symptômes. Cela est particulièrement vrai dans les premiers stades de la maladie. Par conséquent, il est possible de l’obtenir d’une personne qui, par exemple, n’a qu’une toux légère et ne se sent pas malade. L’OMS étudie les recherches en cours sur la période de transmission des COVID-19 et continuera de rendre compte des résultats mis à jour.

Quels sont les symptômes?

Parmi les symptômes les plus fréquents de coronovirus ils se rencontrent: fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de têteet dans le Dans les cas plus graves, il y a des difficultés à respirer.

Quels soins doit suivre un patient atteint de coronavirus?

· Ne vous auto-méditez pas.

· Suivez les instructions du médecin.

· Gardez le repos à la maison.

· N’agitez pas, n’embrassez pas et ne vous étreignez pas.

· Lavez-vous les mains fréquemment ou désinfectez-les avec un gel à base d’alcool à 70%.

· Consommez des légumes et des fruits quotidiennement et au moins huit verres d’eau plate.

· Lavez la vaisselle, les verres et les couverts que vous utilisez avec du savon, de l’eau et du chlore.

Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter Covid-19?

Ne les les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, uniquement contre les infections bactériennes. La COVID-19 Elle est causée par un virus, donc les antibiotiques ne fonctionnent pas. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement COVID-19. Ils ne doivent être utilisés que pour traiter une infection bactérienne en suivant les instructions d’un médecin.

