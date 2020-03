Coronavirus, arrêt en Amérique du Sud. En Europe Bundes, Premier et Ligue1, le sport s’arrête

Peu à peu toutes les disciplines sportives du monde s’adaptent aux mesures mises en place d’abord en Chine puis en Italie face à la pandémie de Covid-19. Quant au football, après la Serie A et la Liga, s’arrête également en Bundesliga, en Premier League et en Ligue 1 après une décision initiale de jouer à huis clos immédiatement annulée en raison d’une série de contagions qui ont rapidement surgi.

L’AMÉRIQUE DU SUD DIT ASSEZ

Le coronavirus a également alarmé Conmebol, qui en provenance d’Amérique du Sud a envoyé un message directement à la FIFA: pour le moment, il convient de reporter le début des matchs de qualification pour la Coupe du monde au Qatar, initialement prévue le 22 mars, principalement pour atténuer la contagion puis à cause de l’impossibilité des différentes fédérations de convoquer des joueurs qui évoluent actuellement en Europe. Les championnats et la Copa Libertadores se sont également arrêtés.

L’IRREDUCIBLE EN EUROPE, MAIS …

Dans certains pays européens, l’urgence n’est pas encore aussi élevée, ou plutôt elle n’est pas encore perçue comme telle, elle se joue donc à huis clos en Turquie, avec des niveaux de capacité réduits à Chypre, en Serbie, en Islande, en Russie et en Biélorussie. Curieux de ce qui s’est passé jusqu’à présent au Portugal et en Pologne, en fait ajourné les courses masculines mais pas encore celles des femmes, qui pourraient cependant bientôt emboîter le pas. En plus des pays susmentionnés, en Europe ce week-end, il y aura des matches dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Far Oer, Finlande, Gibraltar, Kazakhstan, Kosovo, Monténégro, Suède, Ukraine et Hongrie. Les compétitions internationales ont été suspendues par plusieurs ressortissants du monde entier.

AUTRES SPORTS

Dans les autres sports, trois courses de Grand Prix de F1 ont été annulées (Melbourne, Bahreïn et Vietnam), arrêt pour le ski masculin et féminin, l’escrime, le taekwondo, la MLS, la NBA, les sports de glace, l’Euroligue et Basket-ball Eurosport, ATP et WTA, qui arrêtent les tournois pendant six semaines. Les trois premières étapes étrangères du Giro d’Italia ont été annulées.