Coronavirus arrête l’eSport: tous les événements de la Global Fifa Series suspendus, l’eSerie A également bloquée | Esports

la coronavirus continue d’alarmer le monde, même celui de eSports d’où vient une position forte: EA Sports a décidé de suspendre tous les événements de ses circuits compétitifs, même celui de la Fifa 20 Global Series.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE – “EA suspend tous les événements EA SPORTS FIFA 20 Global Series jusqu’à nouvel ordre sur l’impact continu de Covid-19 dans le monde. Cela comprend tous les événements gérés par EA, ainsi que ceux organisés par des tiers sous la licence de EA et comprend tous les événements en direct et en ligne, y compris les qualifications associées. Notre décision est prise pour assurer la sécurité de nos participants, de notre personnel et de nos partenaires et également pour nous assurer que la série mondiale ne contribue pas à l’expansion de la pandémie. la situation concernant le coronavirus et nous recevons des directives mises à jour des médecins du monde entier, nous utiliserons ce temps pour déterminer les prochaines étapes afin de poursuivre la transmission de tous les événements EA compétitifs en direct et en ligne. Merci de votre compréhension. nous reviendrons sur nos événements et nos émissions le moment venu. ”

STOP ESERIE A – l’Italie également directement impliquée, parce que dans les événements gérés par des tiers sous licence EA et maintenant arrêtés, la partie Fifa 20 de l’eSerie A est également incluse, le premier championnat national officiel d’eSports. Ces derniers jours, le projet avait déjà été repoussé, désormais un nouveau tournant qui suspend indéfiniment le début de la compétition.

EA suspend tous les événements EA SPORTS FIFA 20 Global Series jusqu’à nouvel ordre. # FGS20

Détails https://t.co/r3axjrsusu pic.twitter.com/ou14sig3an

– EA SPORTS FIFA Competitive Gaming (@EAFIFAesports) 13 mars 2020