Coronavirus: Arsneal propose un accord fou pour baisser les salaires | Premier League

Tout peut être dit à propos de l’Arsenal d’Angleterre, sauf qu’il manque d’imagination pour résoudre la crise économique qu’il traverse en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

L’équipe, qui a reconnu une situation financière grave, tente de convaincre ses joueurs de faire une baisse de salaire consensuelle pendant la durée de l’urgence, mais elle n’a pas réussi car aucun n’a accepté la baisse de 12,5% pendant un an (à partir de Mars 2020 à mars 2021), qui a été soulevée il y a quelques semaines.

Arsenal a des dépenses bien supérieures à ses revenus, qui sans concurrence, sans box-office et sans l’activité des fans sont réduits à leur plus petite expression. Et si la saison ne reprend pas, la situation passera de préoccupante à critique.

Mais, comme l’un des arguments du personnel est qu’ils sacrifieront beaucoup d’argent s’ils ne se qualifient pas pour des postes européens, les managers sont devenus imaginatifs et ont conçu un plan de bonus lié précisément aux tournois continentaux.

Comment est le problème? Selon le journal The Mirror, les footballeurs accepteront enfin la baisse de salaire de 12,5%, à condition d’une compensation d’un million de dollars: ils seront remboursés s’ils se qualifient pour la Ligue des champions, pour laquelle ils recevront un bonus supplémentaire de 100000 £ chacun.

Mais attention, s’ils gagnaient les Champions 2020/2021, le prix s’élèverait à 500 000 £ chacun et s’ils gagnaient la Ligue Europa, ils factureraient 100 000 £ par tête.

Bien sûr, les joueurs savent que les objectifs sont très ambitieux et c’est pourquoi ils gardent un joker: ce n’est qu’avec la qualification pour la Ligue des Champions pour la saison 2021-22 qu’ils récupéreront tout leur argent.

La source indique que DT Mikel Arteta est au courant et qu’avec les économies qui seront réalisées en réduisant les salaires pendant un an, les finances seront équilibrées.

La proposition ingénieuse serait un pionnier en Angleterre et serait reproduite par d’autres équipes en Angleterre, au milieu d’une incertitude totale sur l’avenir de la Premier League cette saison et la suspension non datée des tournois européens. Trop de risques? Tout se passe en temps de crise.