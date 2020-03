Coronavirus au Pérou | COVID-19 | Ceci est le message WhatsApp que vous ne devez pas ouvrir | Virus | Amérique latine | Pérou | Applications | Smartphone | Apps | Wasap | NNDA | Technologie NNRT

Restez à l’écoute pour ce message ou vous manquerez de l’application! Vendredi 6 mars, le président Martín Vizcarra a annoncé, par un message à la nation, le premier cas de la coronavirus au Pérou Il a indiqué que la population doit rester calme et que des mesures sanitaires seront prises sur le patient infecté. Cette nouvelle a été reproduite non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi par Whatsapp.

L’application de messagerie rapide est devenue un support de diffusion où plus de nouvelles sur le coronavirus sont partagées et où il se trouve actuellement. Mais Whatsapp C’est également une arme mortelle qui peut provoquer l’hystérie collective des gens.

Dans le but de tromper les utilisateurs et de tirer parti de la préoccupation actuelle de l’épidémie de coronovirus, les cybercriminels supplantent le ministère de la Santé des pays où le mal s’est propagé. Dans le message, les agresseurs proposent aux victimes des recommandations pour faire face à la maladie.

«Nous demandons une collaboration citoyenne et une diffusion maximale de ce message. Partagez-le dans tous vos groupes WhatsApp et dans vos réseaux sociaux! Vous pouvez sauver des vies !! Il est très important que vous suiviez les mesures de protection recommandées », vous pouvez lire dans le message. Ces mots sont accompagnés d’un lien hypertexte qui, selon la Garde civile espagnole, redirige la victime vers une page d’achat de masques, l’un des outils qui fait défaut dans le monde.

Ceci est le message WhatsApp du coronavirus que vous ne devriez jamais partager avec vos amis. (Photo: Garde civile GDT)

Cette méthodologie utilisée par les escrocs est appelée “phishing” où les cybercriminels usurpent l’identité d’un utilisateur ou d’une institution afin de tromper la victime et de voler des informations; des mots de passe des réseaux sociaux aux clés bancaires en ligne.

Donc, vous ne tombez pas dans le message de Whatsapp La première chose que vous devez savoir est qu’aucune institution d’État ne prend votre numéro de téléphone pour vous envoyer un SMS à l’application. En revanche, et dans un second temps, si vous recevez une alerte similaire, mieux vaut ne pas la partager, vous l’aiderez beaucoup en la supprimant.

D’un autre côté, n’oubliez pas de suivre les recommandations des médias officiels afin de ne pas générer de paranoïa sur la dangerosité et où je peux me procurer des masques.

«Nous savons que les cybercriminels ont tendance à exploiter les problèmes populaires et ont un grand impact sur les médias car ils sont les plus recherchés par les utilisateurs. La probabilité qu’une personne télécharge un fichier malveillant, dont l’apparence est celle liée à un problème actuel, est plus élevée », a déclaré à ABC Vladimir Kuskov, chef de l’enquête sur les menaces de Kaspersky.

Coronavirus au Pérou

Le président de la République, Martín Vizcarra, a confirmé le premier cas de coronavirus (COVID-19) au Pérou. En conférence, le chef de l’Etat a indiqué qu’il s’agit d’un homme de 25 ans qui a séjourné en Espagne, en France et en République tchèque.

“Aujourd’hui, je dois signaler qu’aux premières heures de la matinée, le premier cas d’infection à coronavirus COVID-19 dans notre pays a été confirmé chez un patient de 25 ans ayant des antécédents en Espagne, en France et en République tchèque”. Rapporte Vizcarra.

«Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à ce genre de situation. La Minsa mène une stratégie à Lima et dans tout le pays qui s’articule avec le secteur de la santé, les forces armées et les institutions et cliniques privées », a déclaré le président.

Selon le ministre de la Santé, Elizabeth Hinostroza, le jeune homme s’est rendu dans une clinique privée le 4 mars, où il a reçu des médicaments pour poursuivre le traitement à domicile. Entre-temps, la clinique a notifié le cas au ministère de la Santé (Minsa).

Ainsi, le Minsa est venu chez lui et a prélevé un échantillon, ce qui a confirmé la contagion.

Le président Martín Vizcarra a confirmé le premier cas de coronavirus au Pérou