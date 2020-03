Coronavirus au Pérou, mardi 24 mars: 416 cas de contagion et 7 décès | Dernières nouvelles Off Side

Mardi 24 mars, nouvelles sur coronavirus dans Pérou [Alerta SOS]. Depor.com vous informe du nombre de personnes infectées par COVID-19, mort et autres statistiques fournies par Ministère de la santé (MINSA). Nous vous parlons également du nouveau champ d’application Martín Vizcarra à côté de son cabinet ministériel.

Le lundi dernier 23, Vizcarra a annoncé que le nombre de personnes infectées par COVID-19 est passé à 395 et le le bilan des morts est resté à 5. En outre, le Ministre de la Santé, Víctor Zamora en collaboration avec le ministre de Économie et finances, Maria Antonieta Alva ils ont donné plus détails de ce que sera la collection de Obligation bénéficiaire de 380 soles alimenté et financé par le État.

Minute by minute, Coronavirus au Pérou et dans le monde, mardi 24 mars

15:45 heures | Désinfecter les marchés et les parcs de San Luis pour empêcher la contagion par le coronavirus.15:28 heures | À l’heure actuelle, le coronavirus fait plus de 18 000 décès dans le monde | Le nouveau coronavirus a causé au moins 18 259 décès dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par . basé sur des sources officielles.15:35 heures | Journaliste péruvienne, Leydi Delgado à l’Agence andine: “L’Espagne vit des jours de terreur” | “L’Espagne connaît actuellement des jours de terreur car le nombre de personnes infectées et décédées a augmenté”, a déclaré mardi la journaliste péruvienne Leydi Delgado Bazán, qui vit au Pays basque, une communauté autonome située dans le nord du pays ibérique.15:19 heures | TUMBES | Les autorités ont inspecté le Centre binational d’assistance aux frontières et le poste d’urgence d’Aguas Verdes pour vérifier les protocoles de santé coronavirus.15:17 heures | La Libertad et Piura augmentation enregistrée de l’intervention pour non-respect des règles | Plus de 16 000 citoyens qui n’a pas tenu compte de l’immobilisation sociale obligatoire ordonnée par le Exécutif, dans le cadre de l’état d’urgence avant la coronavirus [Covid-19], sont intervenus à ce jour par le Police nationale dans tout le pays, a fait savoir le président de la République, Martín Vizcarra.15:07 heures | COVID-19 DANS LE MONDE | ▷ Quels pays ne signalent toujours pas de cas de coronavirus? Vous pouvez ainsi suivre les progrès de COVID-19 dans le monde15:06 heures | Couvre-feu en Équateur en raison du coronavirus: la restriction de circulation est prolongée à 14 heures à 5 heures du matin et il sera sanctionné de 100 dollars | C’est l’un des pays Les Latino-Américains les plus touchés par le coronavirus et les mesures se durcissent. Le président de l’Équateur, Lenín Moreno, a annoncé de nouvelles réformes pour restreindre le trafic: couvre-feu à partir de 14h00. jusqu’à 5 heures du matin, et quiconque ne se conforme pas sera sanctionné de 100 $ juste la première fois.15:02 heures | ESPAGNE | Le premier bébé en bonne santé est né d’une femme atteinte de coronavirus | Une mère testée positive pour coronavirus a accouché par césarienne induite à l’hôpital Sant Pau de Barcelone une fille nommée Daniela qui est en parfaite santé, sans symptômes, bien qu’ils la surveilleront et la testeront par précaution COVID-19 dans les prochaines heures.14:59 heures | Rappelons que l’une des annonces faites par le président était le conditionnement de la A mangé un hôpital, pour les patients diagnostiqués avec COVID-19. Le début de cette mesure sera Mercredi 25 mars.14:58 heures | Le président de la République, Martín Vizcarra invoqué à être discipliné et persévérant pour arrêter la coronavirus.14:38 heures | La Société péruvienne de psychanalyse a ouvert un “service de soutien émotionnel” pour les personnes en quarantaine. Pour plus d’informations, vous pouvez entrer ici.14:31 heures | Ministère de l’agriculture et de l’irrigation enregistré un volume record d’entrée de denrées alimentaires sur les marchés de gros, dépassant 10 000 tonnes, telles que légumes, fruits, légumes, riz et sucre.14:20 heures | Présidents du conseil d’administration a approuvé la convocation d’une session plénière ce jeudi à 12 heures afin de déléguer à la Commission permanente le pouvoir de légiférer.

👉 Le porte-parole du Conseil du Congrès a approuvé la convocation d’une séance plénière ce jeudi à 12 heures afin de déléguer à la Commission permanente le pouvoir de légiférer. https://t.co/WOoDR8crJS pic.twitter.com/eBjQbk9uxe

– Agence andine (@Agencia_Andina) 24 mars 2020 14:18 heures | Soat reconnaît une compensation pour S / 17.200 aux parents d’un soldat écrasé à Puno. Les proches du soldat Ronald Mamani Ajajahuidécédé en Puno après avoir été écrasé par un sujet qui a violé l’isolement social obligatoire, ils peuvent recevoir une compensation de 4 unités fiscales (UIT), 17 200 soles.14:16 heures | La Secrétaire des affaires étrangères et l’Ambassade du Mexique à Pérou confirmé la mort, dans ce pays, d’un Mexicain coronavirusBien qu’il n’ait pas encore été confirmé que le virus était la cause de sa mort, il a été dit qu’il est décédé d’un arrêt respiratoire.14:02 heures | PASCO | Gouvernement régional de Pasco et les maires de province ont convenu de fermer les voies d’entrée, à titre préventif pour éviter la contagion coronavirus.13:59 heures | ANCASH | Municipalité du district de Nepeña et la sous-préfecture de ce district a commencé des travaux de désinfection dans tous les centres habités, afin de prévenir la propagation de la coronavirus.13:36 heures | Autour de 400 Canadiens Ils sont rapatriés ce mardi du Pérou dans le premier des trois avions envoyés par le Gouvernement du Canada de sorte que plus d’un millier de ses citoyens rentrent chez eux, affectés par l’isolement et la fermeture des frontières décrétés par l’exécutif péruvien. Dans ce premier vol, la priorité a été donnée à l’embarquement des personnes gravement malades et des groupes d’écoliers voyageant sans la compagnie de leurs parents, selon le Ambassade du Canada au Pérou auprès de l’Agence EFE.13:26 heures | SAN JUAN DE MIRAFLORES | Dans Pamplona Altale Commandant général, José Luis Lavalle Santa Cruz, accompagnés du haut commandement de la police, fournissent les produits de première nécessité aux familles les plus démunies Etat d’urgence. Aussi, porteur du message #YoMeQuedoEnCasa, qui vise à promouvoir le respect par les citoyens des mesures édictées par l’exécutif.La Police nationale péruvienne apporte son aide à Pampelune Alta au milieu de la crise des coronavirus 13:16 heures | RAPPORT OFFICIEL DE LA MINSA |

Coronavirus au Pérou: rapport officiel du MINSA pour le 24 mars

Cas confirmés: 416

Cas rejetés: 6597

Lima | 322Piura | 19Loreto | 16Junin | 10Arequipa | 9Callao | 8Lambayeque | 8Cusco | 6La liberté | 5Áncash | 4Tumbes | 3Huánuco | 2Ica | 2Mère de dieu | 1Saint Martin | 1RAPPORT OFFICIEL DE LA MINSA 13:11 heures | La conférence se termine Martín Vizcarra.13:08 heures | Les conclusions après le Conseil d’État, selon Martín Vizcarra | Étant donné que le nouveau Congrès vient d’être installé et est en train de former les comités de travail, nous ne pouvons pas attendre que cette formation soit terminée. Nous avons convenu que demain, lorsque nous aurons un Conseil des ministres, nous verrons dans quelles matières nous demandons au Congrès de nous déléguer des pouvoirs législatifs pour agir rapidement. Nous demandons au contrôleur général de contrôler simultanément le travail et les décisions que nous prenons au cours de cette période. Faire un traitement de la situation de vulnérabilité dans les prisons. Le président de la Cour constitutionnelle a fait des suggestions que nous mettons en œuvre. Nous avons transféré 10 millions de soles au Ministère de la justice afin que la situation carcérale s’améliore. COVID-19 a tué 7 Péruviens et, dans certains cas, la procédure à suivre pour administrer le traitement correspondant n’est pas claire. Nous élaborons un protocole pour résoudre ce problème.13:05 heures | Víctor Zamora, ministre de la santé: “Nous avons un degré élevé d’incertitude, peu d’informations. Nous apprenons sur cette maladie et nous apprenons des meilleures pratiques dans d’autres pays, des universitaires et de notre expérience. Nous avons une équipe d’experts qui travaillent constamment. Sur la base de ces conversations avec de hauts niveaux d’incertitude, nous avons projeté comment l’épidémie se comporterait. L’une de ces projections était: que se passe-t-il si nous ne faisons rien? Nous avons calculé que 40 millions de personnes étaient infectées et 140 000 hospitalisations. Nous devions nous préparer avec toutes les armes technologiques et avoir tous les produits au Pérou. Compte tenu des mesures que nous avons prises, l’épidémie n’a pas ce comportement. Nous avons peu de cas infectés et peu hospitalisés. Nous continuons à utiliser le test moléculaire, qui est le plus puissant. Nous achetons environ 300 000 de ces tests. Si l’épidémie a d’autres comportements et que la population n’est pas mise en quarantaine, nous devons utiliser d’autres mécanismes. “12:56 heures | Changement de ministre de l’économie et des finances, María Antonieta Alva: «Les fonds . sont des investissements à long terme. Une fois cette crise passée, la rentabilité reprend. C’est déjà arrivé et ils se rétablissent. Nous retrouverons la rentabilité. Ce serait un mauvais moment pour changer de fonds. Ces chutes seront inversées. Si à ce moment les gens changent. Depuis plus de 60 ans, leur argent est mis dans des fonds dont la rentabilité ne change pas.12:54 heures | Víctor Zamora, ministre de la Santé, parle: «Les 240 lits de soins intensifs sont disponibles pour desservir la population générale. À ceux-ci, 276 lits de soins intensifs avec COVID-19 sont ajoutés. Nous utilisons les fans que nous avons et nous en obtenons plus. À partir de mercredi, l’hôpital Ate ouvrira ses portes pour assister, avec 40 lits de soins intensifs, aux patients COVID-19 dans un état grave. »12:47 heures | Le Conseil des porte-parole a siégé ce matin avec la participation de ses membres titulaires et sans conseillers, le Congrès de la République.

➡ Le Conseil des porte-parole est en session depuis ce matin avec la participation de ses membres réguliers et sans conseillers, a rapporté le Congrès de la République. https://t.co/7p049cbgZw pic.twitter.com/EPLDihQ0nM

– Agence andine (@Agencia_Andina) 24 mars 2020 12:45 heures | 2451 personnes arrêtées hier, à Lima 528. 16 mille personnes qui ne respectent pas la quarantaine à ce jour.12:41 heures | Vizcarra: «Il y a une nouvelle région qui compte trois cas: Tumbes. Vous devez faire avec les mêmes efforts et soins dans tout notre pays. La police a arrêté 2741 personnes hier. Plus de 16 000 personnes ont été arrêtées depuis le début de l’état d’urgence. Hier, à Lima, 528 personnes ont été arrêtées. Mais il y a deux régions: La Libertad et Piura, ils ont ensemble 1 150 détenus, malgré le fait qu’il y a beaucoup plus de population à Lima. »12:40 heures | Vizcarra: “Dans le nord du pays, c’est là que la plus forte augmentation de coronavirus s’est produite”.12:38 heures | Vizcarra: «C’est un processus long et ardu. Les données que nous avons aujourd’hui: 7013 personnes traitées, nous avons 6597 qui ont donné des négatifs et 416 positifs. Le le pourcentage de cas positifs est de 6%, dans la fourchette de l’évolution de la maladie. 23 hospitalisés, 9 en soins intensifs avec ventilation mécanique. 2 à évolution favorable et 4 de soins extrêmes. Aujourd’hui, nous recevons l’information selon laquelle une personne de plus est décédée COVID-19 et ce matin, un autre, à Trujillo. 7 personnes sont mortes du coronavirus ».12:34 heures | La conférence quotidienne du Président de la République commence, Vizcarra du Palais du gouvernement.

# PerúEEstaEnNuestrasManos Le président @MartinVizcarraC rend compte de la situation actuelle de l’état d’urgence et des actions menées par le gouvernement pour contenir la propagation du #coronavirus. En direct: https://t.co/K2fcRZBB5W https://t.co/nb4G8EqxDg

– Présidence péruvienne (@presidenciaperu) 24 mars 2020 12h30 | AU MILIEU DU CORONAVIRUS | Des triplés naissent à l’hôpital EsSalud au milieu d’un état d’urgence | Dans le contexte de l’urgence dans notre pays, la bonne nouvelle fait le bonheur du secteur de la santé. Le directeur du Réseau Almenara Jorge Amorós, a rapporté que la veille certains triplés sont nés dans le Hôpital Guillermo Almenara en excellente santé et a félicité l’équipe multidisciplinaire qui a participé à la césarienne.12:27 heures | EsSalud a permis à la ligne téléphonique gratuite et exclusive, 107, d’informer la population sur le coronavirus (COVID ー 19) et d’expliquer les mesures de prévention qui aident à prévenir sa propagation. EsSalud a permis la ligne téléphonique gratuite et exclusive 12:16 heures | Lima mise en quarantaine par COVID-19 respire l’air le plus pur de ces 3 dernières années, selon l’agence EFE.12:06 heures | Bref Martín Vizcarra donnera de nouvelles perspectives sur l’avancée du coronavirus au Pérou le jour 9 de État d’urgence nationale.12:05 heures | CAJAMARCA | Gouvernement régional de Cajamarca créé un test virtuel pour détecter et exclure les cas suspects de coronavirus.CAJAMARCA 11 h 55 | La municipalité de Lima distribue des dons pour lutter contre l’anémie et promouvoir l’hygiène | La Municipalité de Lima rejoint la campagne Jnous prenons en charge fournir de la nourriture et des produits de première nécessité aux populations les plus touchées par la COVID-19. Lentilles, riz et céréales, fondamentaux pour combattre l’anémie et les faibles défensesainsi que de l’eau en bouteille et kits de nettoyage, essentiels dans la situation actuelle, sont les éléments qui amèneront la commune de Lima aux établissements humains et aux foyers de la capitale.11:50 heures | NOUVELLES HEURES DE SERVICE METROPOLITAIN | Attention! A partir de mercredi matin, et pendant l’isolement préventif obligatoire par le COVID-19 dicté par le gouvernement central, nous modifions les heures de début des opérations des services. En savoir plus:

Attention! A partir de mercredi matin, et lors de l’isolement préventif obligatoire par # COVID19 émis par le gouvernement central, nous avons modifié l’heure de début des opérations des services. En savoir plus ici: pic.twitter.com/qwMRxXI4SD

– Metropolitan (@MetropolitanoPT) 24 mars 2020 11:35 heures | MAINTENANT. Le ministère de la Santé signale 2 décès supplémentaires coronavirus. Le nombre de morts au Pérou s’élève à 7 et 395 infectés. Ici plus d’informationsLe ministère de la Santé fait état de 2 décès supplémentaires dus au coronavirus 11h00 | Minsa Évalue de façon experte l’option d’étendre la quarantaine | “Nous avons convoqué les meilleures intelligences du Pérou dans le domaine de la santé, de l’épidémiologie, des statistiques et des maladies infectieuses, pour discuter précisément de ce sujet: quels sont les facteurs qui sont pris en compte dans d’autres pays pour adopter une décision sur cette question (l’extension de la quarantaine) », a-t-il déclaré Zamora.10:50 heures | Ministre de la Santé, Víctor Zamora: «Aujourd’hui, nous allons publier une norme sur les masques, afin qu’ils puissent être produits par tous les industriels, de manière appropriée. C’est pour un usage domestique, pas pour les professionnels de la santé. »10:45 heures | De la nourriture et de l’eau potable livrées à la communauté amazonienne de Cantagallo | Le maire de Lima, Jorge Muñoz, a fourni de l’eau potable et des produits de première nécessité à plus de 230 familles de la communauté Shipibo-Konibo de Cantagallo, située dans le Rimac.10:40 heures | Le chancelier Gustavo Meza-Cuadra Il a affirmé que les vols de rapatriement de ces Péruviens bloqués dans diverses parties du monde se poursuivraient, quoique de manière très contrôlée.10:35 heures | Transfert 28 millions 441 703 soles en faveur d’EsSalud, afin de financer l’autonomisation du village panaméricain pour les patients confirmés atteints de COVID-19 et suspects symptomatiques, assurés et non assurés.

Million 28 millions 441 703 soles sont transférés au profit de @EsSaludPeru, afin de financer la responsabilisation du village panaméricain pour les patients confirmés avec #COVID ー 19 et les suspects symptomatiques, assurés et non assurés. https://t.co/95NqknxiaB pic.twitter.com/77Qj3NPjDs

– Agence andine (@Agencia_Andina) 24 mars 2020 10:25 heures | SERENAZGO ET L’ARRESTATION DE LA POLICE SUJET À DES PERSONNES LIBRES | Des membres du peuple libre Serenazgo et de la police nationale ils sont intervenus sur un sujet qui a non seulement refusé de respecter la quarantaine décrétée par le gouvernement central pour empêcher la propagation de la coronavirus, mais était dédié à la vente de marijuana à de mauvais voisins.10:06 heures | Plus de 200 agents de la Escouade d’urgence de la Police nationale péruvienne Ils ont arrêté 16 personnes qui ne respectaient pas l’isolement social obligatoire et ont été retrouvées circulant dans les rues de Callao. Les sujets ont été transférés au poste de police.

#YoMeQuedoEnCasa Plus de 200 agents de la brigade d’urgence @PoliciaPeru ont arrêté 16 personnes qui ne respectaient pas l’isolement social obligatoire et ont été retrouvés circulant dans les rues de #Callao. Les sujets ont été transférés au poste de police. #LaPNPnoSeDetiene pic.twitter.com/dfcjaOmV3g

– Mininter Perú (@MininterPeru) 24 mars 2020 10:04 heures | Le Ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation, Jorge Monténégro, a participé à une vidéoconférence avec ses homologues de Brésil, Paraguay, Uruguay, Bolivie, Argentine et Chili, dans le but de coordonner le protocole d’approvisionnement alimentaire entre les pays.09:48 heures | SAN MARTÍN DE PORRES | Le maire de San Martín de Porres, Julio Chávez marché de Caquetá. Marché fermé qui n’avait pas le conditions de protection civileLe maire de San Martín de Porres, Julio Chávez contrôle le marché de Caquetá 09:42 heures | APURIMAC | Région d’Apurímac gère le soutien hospitalier Diospi Suyana de Curahuasi disposer d’infrastructures sanitaires disponibles pour répondre aux éventuels cas critiques de coronavirus.09:40 heures | De longues files d’attente sont formées dans l’urbanisation Mariscal Cáceres de San Juan de Lurigancho pour collecter le bonus bénéficiaire de 380 soles. Le point est Banco BBVA de ladite localité.De longues files d’attente se forment dans l’urbanisation Mariscal Cáceres de San Juan de Lurigancho 09:24 heures | [ACTUALIZACIÓN, INCENDIO CERCADO DE LIMA] | Un incendie dans un immeuble du bloc 9 de Jiron Chancay à Cercado de Lima laisse un homme de 92 ans mort MISE À JOUR, INCENDIE PRÈS DE LIMA 09:20 heures | Le gouvernement a mis en œuvre la subvention monétaire Je reste à la maison, afin que les personnes en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté disposent des moyens nécessaires pour lutter COVID-19.

Le gouvernement a mis en œuvre la subvention monétaire #YoMeQuedoEnCasa, afin que les personnes en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté disposent des moyens nécessaires pour lutter contre # COVID-19.

Tu sais ce que c’est? Regardez la vidéo et suivez nos recommandations. ▶ ️ # PerúEEstaEnNuestrasManos 🇵🇪 pic.twitter.com/rTKyvuo0ME

– Présidence péruvienne (@presidenciaperu) 24 mars 2020 09:11 heures | NOUVELLE PLATEFORME 113 | Nouveau la plateforme 113 traitera 80 000 appels par jours et, pour cela, il multipliera par cinq le nombre de conseillers qui accompagneront les personnes soupçonnées du nouveau coronavirus (COVID – 19), a annoncé le ministre de la Santé, Víctor Zamora.09h00 heures | AYACUCHO | Gouvernement régional d’Ayacucho implémente un nouveau pavillon dans l’ancien Hôpital régional pour soigner les patients infectés par coronavirus. Cette zone aura 70 lits d’hospitalisation.Gouvernement régional d’Ayacucho 08:52 heures | MESSAGE DE SUNEDU ET INDECOPI! En raison de la déclaration d’urgence de Covid-19, Sunedu et Indecopi exhortent les universités privées à reprogrammer les inscriptions, les paiements ou les paiements mensuels.08:34 heures | SUNAT fait don de deux mille combinaisons et de cinq mille masques de protection individuelle pour protéger les médecins et les infirmières qui luttent contre pandémie de coronavirus.08:25 heures | Ministère de l’Économie et finance a approuvé le transfert de 628 millions 147 738 à six régions et 129 municipalités pour l’exécution de 319 projets de reconstruction avec modifications.08h00 heures | SHABBY! Un incendie est enregistré à l’aube au deuxième étage d’un immeuble du bloc 9 du Jirón Chancay, Cercado de Lima. Cet incident laisse un défunt.Coronavirus, Pérou: un incendie dans le Cercado de Lima fait un mort 07:47 heures | RAPPORTS DE LA BANQUE DE LA NATION! | Le paiement de Bon de 380 semelles offert par l’Etat péruvien a commencé ce lundi 23 mars, dans toutes les agences de la Banque de la nation, BBVA et Banco de Crédito BCP. Cependant, ce paiement ne continuera pas à être donné au moins ce mardi 24 mars, 380 obligations soles ne seront pas livrées aujourd’hui par Banco de la Nación 07:35 heures | “Seuls deux parents peuvent faire leurs adieux au défunt décédé en raison d’un coronavirus (COVID-19) », selon la Directive Santé pour la gestion des cadavres de cette infection ministère de la Santé.07:30 heures | Le gouvernement ne serrera pas la main pour resserrer les mesures, si nécessaire, afin de stopper la propagation du coronavirus et de protéger la population, assure la Ministre de l’Environnement, Fabiola Muñoz.07h00 heures | RAPPORTS SENAMHI! | Des pluies d’intensité modérée à forte, accompagnées de chocs électriques et de rafales de vent, se produiront à nouveau dans la Sierra à partir d’aujourd’hui après-midi jusqu’au jeudi 26.03h00 heures | CHORRILLOS | C’était le jour de l’état d’urgence pour le covid-19 à Chorrillos.C’est ainsi que l’état d’urgence a été vécu le jour 8 par Covid-19 à Chorrillos 02:00 heures | AVIS POSITIF COVID-19! | L’Institut national de cardiologie (INCOR) informe l’opinion publique qu’un médecin qui résidait dans cet établissement, du Hôpital de police testé positif pour Covid-19et reste actuellement dans l’isolement de son domicile.01:41 heures | FORCES ARMÉES À CALLAO | Opérant dans le AAHH. Nouveau port dans le Callao à partir de 20h00 C’est ainsi qu’a commencé la mobilisation d’une opération mixte avec le Marine de guerre. Il y avait des détenus. FORCES ARMÉES À CALLAO

¡Bonjour! Ici, nous commençons le transmission vivre, en direct y en ligne de tout ce qui touche à COVID-19 dans quel sera le jour 9 de l’état d’urgence au Pérou.

Coronavirus dans le monde:

PÉROU

Cas confirmés: 395Cas rejetés: 6269Lima | 307Piura | 19Loreto | 16Junin | 10Lambayeque | 8Arequipa | 7Callao | 8La liberté | 4Áncash | 4Cusco | 6Huánuco | 2Ica | 2Mère de dieu | 1Saint Martin | 1

Nombre de coronavirus infectés à Lima

Sillon: 23

Miraflores: 20

Jésus Maria: 18

Enceinte Lima: 10

San Isidro: 9

San Miguel: 9

San Martín de Porres: 7

Villa El Salvador: 7

San Juan de Lurigancho: 6

Ville libre: 6

L’augustinien: 5

Virgules: 5

Carabayllo: 5

San Borja: 4

Surquillo: 4

Indépendance: 4

Rimac: 3

Chorrillos: 3

San Juan de Miraflores: 3

Pont de pierre: 3

Villa Maria del Triunfo: 2

Magdalena del Mar: 2

La Molina: 2

Égalité: 2

Lynx: 2

Breña: 2

Callao: 2

Los Olivos: 2

Ancre: 1

L’astuce: 1

Victoire: 1

Saint Louis: 1

Barranco: 1

Cieneguilla: 1

Chaclacayo: 1

Lurín: 1

Ils n’ont pas besoin: 11

Qu’est-ce que l’obligation bénéficiaire 380 soles?

Tout a commencé maintenant. À partir de ce lundi, aux premières heures de la journée, accédez au portail Web que le gouvernement du Pérou a activé et découvrez si vous bénéficiez de l’isolement obligatoire dicté par l’exécutif. Le Ministère du développement et de l’inclusion sociale (MIDIS) La mesure a commencé à partir de ce 23 mars avec l’octroi de la subvention monétaire aux ménages en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté au Pérou. Cette mesure est remplie, après l’annonce faite par le président de la République, Martín Vizcarra, en raison de la paralysie des activités dans tout le pays, en raison de la pandémie de coronavirus dans toutes les villes de la Nation. Lisez simplement la note.

Comment savez-vous si vous pouvez obtenir le bonus de 380 soles?

Le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale a créé un portail exclusif pour savoir si vous bénéficiez de ce bonus économique. Ce portail web sera le seul canal officiel à savoir si je peux recevoir 380 soles. Vous devez entrer https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/.

Dans quelles banques le bonus de 380 soles est-il collecté?

La Banco de la Nación est l’une des entités bancaires où la caution de 380 soles peut être collectée, pour les familles que l’État considère comme vulnérables. En outre, le gouvernement a également obtenu l’autorisation dans les agences de la Banco de Crédito del Perú (BCP), de la Banque Scotia, d’Interbank et de BBVA Continental. Cependant, seulement à partir de ce lundi, le paiement peut être effectué dans des banques privées et à partir de mardi, dans la Banco de La Nación.

Le lieu de collecte a été déterminé en faisant le croisement entre l’adresse des personnes et les agences bancaires les plus proches des adresses. Lors de la file d’attente pour le paiement, les gens doivent maintenir une distance sociale de 1 mètre à 1,5 mètre entre eux, afin d’éviter COVID-19.

Quel a été le premier cas de CORONAVIRUS au Pérou?

“Aujourd’hui, je dois confirmer que le premier cas d’infection par le coronavirus Covid-19 dans notre pays a été confirmé tôt le matin chez un patient de 25 ans ayant des antécédents en Espagne, en France et en République tchèque”, a-t-il déclaré. le président Martín Vizcarra.

Quels footballeurs sont infectés par le Coronavirus?

ESPAGNE

LaLiga (Espagne)

Garay (Valence)Gayá (Valence) Mangala (Valence) Paco Camarasa (délégué de Valence) Juan Aliaga (médecin de Valence) Jonathas (Elche) Martín Ortega (manager de Leganés)Leandro Cabrera (Espanyol)

ITALIE

Série A

Daniele Rugani (Juventus)Manolo Gabbiadini (Sampdoria) Omar Colley (Sampdoria) Albin Ekdal (Sampdoria) Antonino La Gumina (Sampdoria) Bartosz Bereszynski (Sampdoria) Fabio Depaoli (Sampdoria) Morten Thorsby (Sampdoria) Dusan Vlahovic (Fiorentina) Germán Pezzella (Fio) (Juventus)Paulo Dybala (Juventus)

ANGLETERRE

Premier League

Mikel Arteta (entraîneur Arsenal)Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

ALLEMAGNE

Bundesliga

Timo Hubers (Hanovre 96)James Horn (Hanovre 96) Maximilian Mittelstädt (Hertha de Berlin)

GRÈCE

Evangelos Marinakis (propriétaire Olympiacos)

▶ Nouvelles sur le coronavirus au Pérou: quelles chaînes de télévision transmettent des informations sur COVID-19?

En territoire péruvien, on sait que América Televisión en direct, Canal N en ligne, Panamericana Television en direct, ATV en direct, TV Pérou (chaîne officielle), Latina en direct, RPP TV, Exitosa et Willax TV.

Où voir Canal N LIVE

Movistar TV (Pérou): Channel 108 (Satellite)

Movistar TV (Pérou): Channel 8 (SD) et Channel 708 (HD)

Movistar TV (Chili): Chaîne 787 (satellite)

Star Globalcom (Pérou): Channel 8

Comment regarder Latina en direct

DirecTV (Pérou): canal 192 (SD / HD) et canal 1192 (HD)

Movistar TV (Pérou): canal 102 (SD) et canal 802 (HD)

Claro TV (Pérou): Canal 2 | Entel TV (Bolivie): Channel 13

Tigo (Bolivie): Chaîne 75Movistar TV (Pérou): Chaîne 2 (SD) et Chaîne 702 (HD)

Claro TV (Pérou): canal 2 (SD) et canal 502 (HD)

Star Globalcom (Pérou): Channel 11

Cablemás (Pérou): canal 2 (SD) et canal 100 (HD)

Cable Vision (Pérou) Lima et Ferreñafe: Canal 2

Cable Vision (Pérou) Ica: Chaîne 13. Coteor (Bolivie): Chaîne 16 Télévision numérique (Bolivie): Chaîne 14

Comteco (Bolivie): Canal 38Cotes (Bolivie): Canal 29

Cotas (Bolivie): Canal 25Cotel (Bolivie): Canal 77

▶ Où et à quel numéro de téléphone communiquer pour attirer l’attention sur le coronavirus

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous appeler à la ligne gratuite 113 depuis n’importe quel opérateur fixe ou mobile, écrivez à WhatsApp 952842623 ou par courrier infosalud@minsa.gob.pe. Nous servons 24h / 24 365 jours par an.

▷ Qu’est-ce que le nouveau coronavirus (COVID-19)

Selon la Organisation mondiale de la SANTE (QUI) le coronavirus est une maladie infectieuse causée par un virus qui se serait formé dans un laboratoire de Wuhan, Chine. Jusqu’à présent, il n’avait pas été détecté chez l’homme. Le COVID-19 provoquer un maladie respiratoire semblable à la grippe (rhume) ou au froid.

▷ Possible vaccin contre le coronavirus trouvé en Chine

La Académie militaire chinoise des sciences médicales a annoncé que les essais cliniques de ce vaccin contre coronavirus, une maladie qui a mis tout le monde en colère après être devenue pandémie.

Le docteur Chen Wei C’est lui qui a mené les recherches pour le développement de ce médicament, qui est analysé depuis plus d’un mois. Ces études sont basées sur celles menées pour trouver des vaccins contre Ebola.

«Le vaccin est l’arme scientifique la plus puissante pour mettre fin au coronavirus. Si la Chine est le premier pays à inventer une telle arme et que nous obtenons nos brevets, cela démontrera les progrès de notre science et l’image d’un pays géant », a déclaré Chen à CCTV.

Quels sont les symptômes?

Parmi les symptômes les plus fréquents de coronovirus ils se rencontrent: fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de têteet dans le Dans les cas plus graves, il y a des difficultés à respirer.

Quels soins doit suivre un patient atteint de coronavirus?

Ne pas se soigner soi-même. Suivre les instructions du médecin. Maintenir le repos à la maison. Ne pas agiter, embrasser ou embrasser. Se laver les mains fréquemment ou les désinfecter avec un gel à base d’alcool à 70%.

▶ Sites officiels pour en savoir plus sur le coronavirus

▶ Nombre de décès dus au coronavirus au Pérou

Le dernier rapport du ministère de la Santé (MINSA) la mort de 4 Péruviens: 3 au Pérou et 1 en Espagne.

Jeudi 19 mars: un homme de 78 ans décède à l’hôpital de la Force aérienne péruvienne (FAP).

Jeudi 19 mars: un homme de 69 ans décède à l’hôpital Edgardo Rebagliati.

Jeudi 19 mars: un homme de 47 ans décède à l’hôpital le 2 mai.

Mercredi 18 mars: un homme de 49 ans décède, résidant en Espagne (Madrid).

▶ Lorsque Martín Vizcarra a décrété l’état d’urgence

Martín Vizcarra a déclaré ceci Dimanche 15 mars il État d’urgence nationale, l’isolement social obligatoire et la fermeture de toutes ses frontières dans le cadre d’une série de mesures extraordinaires pour faire face à la pandémie de COVID-19. À ce jour, ils ont été signalés 263 cas de coronavirus au Pérou.

▶ Quand Martín Vizcarra Curfew a reçu l’ordre d’arrêter le coronavirus

Lors d’une conférence de presse, Martín Vizcarra a annoncé un couvre-feu national pour se conformer aux mesures indiquées dimanche dernier. Le déclenchement de coronavirus c’est un État d’urgence à travers le pays, de sorte que le Président de la République a émis un couvre-feu à appliquer depuis 20 h 00 à 5 h 00 le lendemain.

▶ Définitions de Minsa pour Coronavirus [COVID 19]

Comment COVID 19 est-il transmis?

Elle se transmet de personne à personne par des gouttelettes qui sont expulsées par une personne malade lorsqu’elle parle, tousse ou éternue.

Le gouttelettes Ils peuvent être inhalés par des personnes proches du patient et restent également sur tout type de surface (mains courantes, tables, stylos, entre autres) et peuvent être touchés par les mains.

Le virus Il pénètre dans notre corps lorsque nous touchons nos yeux, notre nez et notre bouche avec nos mains sans nous laver.

▷ Recommandations de l’OMS sur le coronavirus

Est-il possible d’obtenir COVID-19 par contact avec une personne qui ne présente aucun symptôme?

Le principal moyen de diffusion coronavirus c’est par les gouttelettes respiratoires expulsées par une personne qui tousse. Le risque de contracter COVID-19 quelqu’un qui ne présente aucun symptôme est très faible. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.Evite tocarse los ojos, la nariz y la bocaTanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.

