Coronavirus aujourd’hui: Arsenal rebelle! Quatre joueurs n’ont pas respecté l’isolement | Premier League | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

David Luiz, Xhaka, Pépé et Lacazette ont été vus enfreindre les règles de quarantaine.

Arsenal continue de couler en Premier League.

Photo:



EFE

Pour:

Felipe Galindo

23 avril 2020 07 h 36

En Angleterre, ils n’apprennent pas, les médias britanniques Sky Sports, ont révélé que quatre joueurs d’Arsenal ont été arrêtés devant leur domicile, violant les règles de l’isolement obligatoire: David Luiz, Xhaka, Pépé et Lacazette, qui ont été immédiatement appelés par le club pour traiter en interne l’incident.

Le Brésilien David Luiz, a été vu en compagnie de Xhaka dans un parc public à Londres; Pépé a été vu avec ses amis jouant au football dans le nord de la capitale de l’Angleterre, tandis que le Français Alexandre Lacazette a été photographié en train de parler de façon divertissante avec un homme d’un voiturier.

Sky Sports, s’assure que les directives de l’équipe anglaise ont déjà contacté les quatre joueurs, bien que les règles en Angleterre soient un peu plus souples que dans d’autres pays du monde, les joueurs doivent être conscients que les mesures doivent être suivies. et plus si elles font partie de l’exemple à donner aux citoyens.

Les quatre cas d’Arsenal, s’ajoutent aux incidents avec les joueurs de Tottenham de Mourinho, et le cas spécifique de Grealish, qui ont également été capturés en violation des mesures d’isolement et quelques jours plus tard, ont présenté des excuses publiques pour ce qui s’est passé.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer