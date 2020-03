Coronavirus aujourd’hui: Barcelone est solidaire et fait don de ses installations pour traiter covid-19 | Ligue d’Espagne | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le FC Barcelone a annoncé qu’il mettra ses installations à disposition pour réduire le covid-19.

Camp Nou, stade de Barcelone.

Photo:



EFE

Pour:

Felipe Galindo

27 mars 2020 à 00h23

La situation en Espagne devient chaque jour plus critique, le nombre de personnes infectées augmente et il en va de même pour les décès, c’est pourquoi les grands groupes économiques de la région ont dû apporter leur contribution de solidarité quant à ce qu’ils peuvent le mieux faire , faites un don. Le FC Barcelone a parlé et informé la communauté qu’il mettra ses installations à la disposition du secrétaire à la santé afin qu’elles puissent être utilisées pour atténuer l’urgence sanitaire que le pays traverse actuellement.

Se référant à son slogan, “plus qu’un club”, le Football Club Barcelona sous le commandement de son président Josep Bartomeu a exprimé sa solidarité avec la situation en Espagne et a décidé de mettre ses installations au service des autorités sanitaires, on sait que le pays est en cas de crise hospitalière et sanitaire, ces espaces seraient utilisés pour soulager les centres médicaux et les spécialiser pour les patients atteints de coronavirus.

Barcelone, en plus de remettre ses installations, a également donné à l’hôpital de Sant Pau le chariot avec lequel il a transporté les joueurs blessés au Camp Nou afin d’accélérer et de faciliter la mobilité des patients. Avec cela, Barcelone rejoint le nombre de clubs à travers le monde qui ont mis leurs installations et leurs stades à la disposition des gouvernements pour aider à freiner l’urgence sanitaire causée par le Covid-19.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer