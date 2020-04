Coronavirus aujourd’hui | Dávinson Sánchez compte ses tâches ménagères dans la quarantaine 2020 | Colombiens à l’étranger | Football



























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le joueur de football de Tottenham a déclaré qu’il était maintenant plus proche de sa famille et qu’il faisait le ménage.

Dávinson Sánchez, l’un des joueurs expérimentés du football colombien.

Photo:



EFE

Pour:

EFE

20 avril 2020, 12 h 50

Le Colombien Davinson Sánchez, joueur de football de Tottenham Hotspur, a déclaré lundi que grâce à l’isolement, il pouvait passer plus de temps avec sa femme et profiter d’autres choses comme la cuisine ou la réparation de la maison.

“Je passe du temps avec ma femme que je ne pouvais pas auparavant. J’essaie de faire des choses que je ne pouvais pas avant comme cuisiner ou réparer la maison. Il peut être très difficile pour beaucoup de passer autant de temps au même endroit, mais pour nous, c’est génial d’être ensemble”, a déclaré le Colombien aux médias de Tottenham.

“C’est un bon moyen de nous renforcer en tant que famille et de pouvoir surmonter cela avec un bon esprit et un optimisme nous aidera à être heureux”, a ajouté Davinson. Le Colombien a noté que la télévision l’aidait à animer la journée, ainsi que les jeux de table: “Toutes ces choses nous aident à rendre ces moments plus supportables”.

A propos de ses proches en Colombie, Davinson a souligné qu’ils sont confinés comme au Royaume-Uni et qu’ils prennent toutes les précautions possibles pour leur sécurité. “En ce moment, la seule chose que nous pouvons faire est de devenir plus fort en famille et d’être patient. Il n’y a rien de mieux que d’être ensemble en famille”, a conclu le Colombien.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer