coronavirus aujourd’hui des équipes de Premier League solidaires des épidémies | Premier League

Les clubs de Premier League ont lancé des initiatives de solidarité pour atténuer les effets du coronavirus et la suspension du football anglais dans la communauté. Avec l’arrêt de la ligue anglaise jusqu’au 4 avril, non seulement les supporters et les joueurs se retrouvent sans football, mais les travailleurs des stades, des terrains d’entraînement et des entreprises à proximité des terrains, sont sans travail.

Brighton & Hove Albion, l’un des clubs ayant le budget le plus bas de la compétition, a voulu réfléchir à ce problème. Selon la presse anglaise, le club du sud de l’Angleterre a lancé une initiative qui rémunérera tous les travailleurs agricoles pour les matchs restants de la saison, qu’ils soient joués ou non.

La même chose sera faite par une autre équipe comme les Wolverhampton Wanderers. Le club mexicain Raúl Jiménez sera également responsable du salaire de ses employés d’ici à la fin de la saison. Newcastle et Manchester CIty ont été les prochains à collaborer à l’initiative.

Le positif pour coronavirus de l’espagnol Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, et de Callum Hudson-Odoi, joueur de Chelsea, a provoqué l’arrêt de la ligue, après avoir annoncé quelques minutes avant le cas d’Arteta, que cette fin de la semaine se jouerait sans problème. Une mesure qui allait à l’encontre du reste des ligues européennes, la plupart suspendues, mais conforme à ce qui avait été déclaré au gouvernement britannique.

Le Royaume-Uni n’a pas encore atteint le point de pays comme l’Italie ou l’Espagne et accumule environ 800 infections et 11 décès. Avant les annonces d’Arteta et d’Hudson-Odoi, le Premier ministre a reculé et des gestes de solidarité ont émergé en Angleterre.

Merci pour vos paroles et votre soutien. Sentez-vous déjà mieux. Nous sommes tous confrontés à un défi énorme et sans précédent. La santé de tout le monde est tout ce qui compte en ce moment. Protégez-vous les uns les autres en suivant les directives et nous y reviendrons ensemble. pour prendre les bonnes décisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha

– Mikel Arteta (@ m8arteta) 13 mars 2020

Aston Villa a été la première à ne pas gaspiller tout ce qui a été généré pour ce week-end, alors qu’ils devaient avoir reçu les Wolverhampton Wanderers dans leur stade. Les Méchants ont rapporté que 850 emballages alimentaires préparés pour les travailleurs du stade, les journalistes ou les personnes dans les boîtes seraient donnés à des œuvres caritatives.

“Des colis de nourriture et de plats chauds préparés avant le match seront distribués aux organisations de sans-abri”, a déclaré le club de Birmingham.

Aston Villa a été rapidement rejointe par Brighton, comme mentionné ci-dessus. “Le club a fait don de la nourriture achetée, ainsi que celle qui était dans les stands de nourriture à l’intérieur du stade, et qui allait être consommée pendant le match contre Arsenal ce samedi aux sans-abri”, a déclaré le club.

Selon Brighton, cette initiative intervient après que les autorités de la ville ont demandé à ses habitants de ne pas oublier les plus défavorisés au lieu du “shopping compulsif”. Les aliments donnés comprennent des fruits frais, des légumes et des sandwichs.

Newcastle United, pour sa part, a fait don de 1200 pieds, de nourriture traditionnelle au Royaume-Uni, ainsi que d’une “grande variété de plats froids”, qui devait être utilisée dans le match contre Sheffield United ce vendredi. La nourriture ira à la banque alimentaire de Newcastle West End, la plus grande du pays, qui fournit de la nourriture à plus de 3 000 personnes.

“Normalement, nous avons une réponse incroyable dans la collecte de nourriture et de dons avant chaque match et nous n’aurions pas pu continuer la lutte contre la pauvreté sans la générosité de Newcastle et de ses fans”, a déclaré Carole Rowland, porte-parole de la banque alimentaire.

Pour leur part, Manchester City a fait don de la nourriture et des fleurs qu’ils allaient utiliser dans leurs matchs contre Arsenal et Burnley à des œuvres de bienfaisance locales.

“J’espère que ce petit geste aidera à faire la lumière sur les résidents de Brookdale View (le centre en question) en ces temps difficiles”, a déclaré l’équipe dirigée par Pep Guardiola.

