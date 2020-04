Coronavirus aujourd’hui: Ed Woodward, vice-président de Manchester United, a parlé de la situation économique du football, que les clubs semblent ignorer | Premier League | Football























































































































Ed Woodward, vice-président de Manchester United, a évoqué la situation économique actuelle du football.

25 avril 2020, 22 h 25

Edward Woodward, vice-président de Manchester United, a eu un entretien avec des fans du club anglais, dans lequel il a parlé de la situation économique actuelle du football, critiquant les transferts millionnaires présumés que les clubs feraient face au prochain marché des transferts.

“Je ne peux pas m’empêcher de penser que les spéculations sur les signatures de centaines de millions de livres par un seul joueur semblent ignorer la réalité à laquelle ce sport est confronté”, a déclaré Woodward, dans l’espace qu’il a partagé avec les fans du “diable rouge”. .

“Il est clair que tout le monde est piégé par la réalité économique de la pandémie et nous n’échappons pas à cette règle, donc plus la crise dure, plus l’impact sur les clubs est grand … Personne ne devrait être induit en erreur sur l’ampleur de la défi auquel le football est confronté et il est probable qu’aucun club, le nôtre inclus, ne peut faire la chose habituelle sur le marché des transferts cet été “, a conclu l’exécutif anglais, qui a débarqué des clubs qui prévoient de dépenser des millions d’euros de la crise économique.

Les déclarations du leader sont arrivées à un moment où la presse anglaise a affirmé que Manchester United paierait près de 228 000 € pour la signature de l’attaquant de Tottenham Harry Kane.

