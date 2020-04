Coronavirus aujourd’hui: «J’essaye de ne pas manger beaucoup»: Hazard et sa vie à Madrid en pleine quarantaine | Ligue d’Espagne

L’ailier belge, récemment engagé par le Real Madrid, a accordé une interview en streaming à un média belge local dans laquelle il a été interrogé sur son isolement à Madrid, l’une des villes les plus touchées par le coronavirus en Europe. Le capitaine de l’équipe nationale belge a assuré qu’il est calme à la maison, il sait que la situation est difficile mais au milieu de tout, lui et sa famille bénéficient d’un certain confort.

Hazard passe la majeure partie de son temps avec ses quatre enfants dans leur jardin, profitant du beau temps, en raison de l’arrivée prochaine de l’été en Europe, ses enfants continuent d’étudier à l’école via Internet, ils n’ont pas pu enseigne bon nombre des merveilles qu’il fait avec le ballon, car sa blessure ne le permet pas. Le joueur du Real Madrid s’entraîne tous les jours pour se remettre de sa blessure avec le physiothérapeute du club, qui l’exerce par appel vidéo.

“Pour moi c’est aussi compliqué! Mais j’essaye de ne pas trop manger, j’essaye de ne pas trop aller au garde-manger”, a avoué la star belge, qui a été vivement critiquée par les médias espagnols pour le surpoids avec lequel il est arrivé à Madrid.

Enfin, Hazard a conclu: “Je n’ai pas peur de prendre le coronavirus, surtout plus qu’il ne peut le transmettre. Cela me guérirait, il y a des gens plus faibles qui sont pires pour eux. Mais bon, je n’ai pas peur, bien que je sache qu’il vous est difficile de passer quand tu es à la maison. ”

Madrid est toujours en quarantaine obligatoire, étant l’une des villes les plus attaquées par le virus. Le Real Madrid espère que ces indicateurs vont bientôt baisser, afin de reprendre la compétition et de continuer dans la lutte pour le titre de la Liga.