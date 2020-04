Coronavirus aujourd’hui | La proposition du président de Villarreal de poursuivre le football espagnol | Football trivia

Le président de l’Espagnol Villarreal, Fernando Roig, a affirmé ce jeudi lors d’une conférence de presse virtuelle que l’option de jouer toutes les 48 heures pourrait être envisagée et que cinq changements pourraient être apportés par équipe à chaque match, bien que pour reprendre la compétition ils doivent attendez les instructions de Sanidad.

“Nous devons nous adapter et commencer à bouger. Nous pouvons mourir du coronavirus, mais nous ne pouvons pas nous arrêter, nous devons réagir”, a déclaré le leader du club de Castellón. Dans sa proposition, Roig a soutenu que ce serait faisable puisque les équipes sont de vingt-cinq joueurs. “Il y aurait plus de rotations et l’effort serait allégé”, a-t-il poursuivi.

Concernant la prochaine saison, il a indiqué que l’approche sera étudiée. “Si nous devons travailler à Noël, nous travaillerons. L’important est que nous fassions tous un effort pour faire fonctionner les machines”, a-t-il poursuivi.

Il a également fait allusion aux dossiers de réglementation de l’emploi (ERTE) en considérant que dans les clubs des accords doivent être conclus. “S’il y a un écart économique, nous qui avons de l’argent, les joueurs et les clubs doivent le résoudre. J’ai décidé de ne pas faire d’ERE ou d’ERTE à Villarreal”, a-t-il précisé.

Concernant le protocole de retour au travail des footballeurs, il a souligné qu’il fallait y aller “petit à petit et avec un contrôle important”. “Nous avons un hôtel où les joueurs pourraient être parfaitement isolés, contrôlés. S’ils veulent rendre visite à des familles, nous devrions faire des tests pour cela”, a ajouté Roig.

“Nous devrons également voyager seuls et avec un contrôle, avoir un hôtel testé et contrôlé et toutes les équipes se rendront dans ce même hôtel”, a expliqué son point de vue. “Les clubs de football professionnels ont suffisamment de ressources pour pouvoir jouer, bien qu’ils doivent attendre les instructions du service de santé publique”, a-t-il insisté.

“Bien que nous devions attendre ce que disent les autorités sanitaires et soutenir ceux qui sont derrière nous, les clubs ont la capacité d’avoir des contrôles, des tests et autres grâce à nos dossiers médicaux, donc, une fois qu’ils nous le diront, nous pourrions revenir” Fit remarquer Roig.

Le président de Villarreal estime qu’avec le football, les gens passeraient un meilleur moment dans cet enfermement, même si les matches se déroulaient à huis clos, tout en admettant qu’il existe des risques sportifs tels que des blessures. “Malgré cela, je pense que, bien géré et maîtrisé, en plus des moyens à notre disposition, vous pouvez rejouer quand les autorités le disent”, a-t-il conclu.