coronavirus aujourd’hui Liverpool prend des mesures qui favorisent les travailleurs locaux | Premier League

Le Champion d’Europe propose à Anfield Security d’aider les supermarchés locaux.

Belle initiative de la direction du club.

23 mars 2020 à 00h33

Le Liverpoool, actuel champion d’Europe et du monde des clubs, a offert aux supermarchés de la région de Mersey la collaboration du personnel de sécurité qui fournit régulièrement ses services au stade Anfield.

Le message, publié sur les réseaux sociaux par le directeur exécutif du club “réseau”, Peter Moore, souligne qu ‘”ils sont clairement les meilleurs dans ce type de travail”.

Message aux directeurs de supermarchés ici sur Merseyside. Nos stadiers ici @LFC offrent leur temps et leur expertise en matière de bénévolat pour aider à contrôler la foule, la gestion des files d’attente, le contrôle du stationnement, aider les personnes âgées et les infirmes à faire leurs courses dans leur voiture, etc. 1/2

– Peter Moore (@PeterMooreLFC) 22 mars 2020

“Message aux directeurs de supermarchés ici sur les rives du Mersey. Notre personnel consacre son temps et ses compétences pour aider à contrôler le flux de personnes, gérer les files d’attente, contrôler les parkings, aider les personnes âgées et les personnes handicapées à faire leurs courses dans la voiture” etc … “, précise-t-il.

“Ils sont clairement les meilleurs dans ce type de travail et seraient ravis d’aider de la manière jugée appropriée (et sûre) dans leurs installations”, poursuit-il.

