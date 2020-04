Coronavirus aujourd’hui: Mesut Ozil, le joueur d’Arsenal qui a refusé de baisser son salaire face à la crise | Premier League

La crise économique en Europe générée par l’impact de la pandémie de Covid-19, a fait que les clubs ont fait plusieurs déterminations pour alléger leurs finances et pour pouvoir résister à la situation actuelle dans le monde.

La baisse des salaires élevés des footballeurs fait partie de certaines de ces mesures qui ont été prises dans le monde. En Angleterre, des clubs comme Arsenal se sont également approprié cette détermination, réduisant le salaire de leurs footballeurs de 12,5% pendant un an. Une de ses grandes stars, Mesut Özil, a décidé de refuser. Pour lui, c’est une décision trop hâtive.

Le journal britannique “ Mirror ” a assuré que l’Allemand, Mesut Özil, est l’un des trois footballeurs qui a refusé d’accepter la baisse de salaire, car il considère que c’est une décision trop tôt, et que selon l’évolution de la situation club financier en pleine crise, accepterait la baisse de son salaire.

Özil, est le joueur qui gagne le plus à Arsenal (environ 20 millions d’euros), et il espère que, tout comme il a accepté la décision de ses collègues d’aider le club à réduire le salaire, il espère qu’ils accepteront également le sien. Le représentant d’Özil, Erkut Sogut, a assuré: “Quel est l’impact financier exact sur les clubs, nous pouvons le voir trois ou six mois plus tard, mais nous ne pouvons pas le voir aujourd’hui”, montrant l’un des arguments pourquoi le footballeur avec un passé dans le Le Real Madrid n’aurait pas accepté la proposition du club face à la crise.