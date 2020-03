Coronavirus aujourd’hui Milkel Arteta, entraîneur d’Arsenal, teste positif pour le coronavirus | Premier League

Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, a été testé positif au Coronavirus, selon le club anglais dans un communiqué. Le camp d’entraînement d’Arsenal à Colney, à Londres, a été fermé et tout le personnel en contact avec l’entraîneur a été isolé, conformément aux mesures recommandées par le gouvernement britannique.

“Il y avait un nombre important de personnes, y compris toute la première équipe et le personnel d’entraîneurs, ainsi qu’un petit groupe de personnes de la Hale End Academy, que nous avons également fermé par précaution”, a déclaré le club. “Nous espérons que ceux qui n’ont pas été en contact avec Mikel retourneront travailler dans les prochains jours. En attendant, nos centres de Colney et Hale End recevront un nettoyage en profondeur.”

Cette nouvelle intervient quelques minutes après que la Premier League a annoncé que les matchs de ce week-end se poursuivraient normalement et avec les spectateurs.

Arsenal a déjà dû annuler son match de Premier ministre mercredi contre Manchester City après que plusieurs joueurs aient été en contact avec le propriétaire de l’Olympiacos, infecté par le coronavirus.

Raúl Sanllehi, directeur sportif d’Arsenal, a assuré que Mikel et le reste des personnes concernées recevront le “soutien maximal” et qu’ils espèrent reprendre l’entraînement et jouer dès que l’avis médical le permettra. “De toute évidence, la récupération de Mikel est désormais la priorité”, a-t-il ajouté.