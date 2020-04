Coronavirus aujourd’hui | Nouvelle proposition de Valence avec l’avenir de la ligue espagnole | Ligue d’Espagne

Valence a évoqué ce vendredi l’option de répéter la saison comme une solution moins injuste au cas où la Liga espagnole de Santander ne pourrait pas être reprise en raison de la crise des coronavirus. «Dans le cas où la compétition ne pourrait pas reprendre, aucune mesure ne serait une foire sportive à 100%. En tout cas, j’essaierais de trouver le moins injuste “, a expliqué Roman Bellver, directeur des stratégies de communication du club.

“Le président de l’Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, a proposé d’annuler toute la saison et de la reprendre dès le début, dès le premier jour. Dans le sport, cela pourrait être la mesure la moins injuste, même si cela pénalise les équipes et les sports, par exemple, Deuxièmement, ils se retrouvent sans promotion qu’ils étaient sur la bonne voie “, a-t-il admis.

Le leader a noté que “dans tous les cas, de telles décisions, toujours dans le cas de ne pas pouvoir reprendre la Ligue, devront être prises et convenues entre tous, en étudiant très bien les avantages et les inconvénients”. Bellver a critiqué la proposition de la Fédération royale espagnole de football d’utiliser le classement de la dernière journée pour décider des équipes qui se rendraient en Europe.

«La RFEF se précipite à coup sûr, car en ce moment toutes les équipes de LaLiga travaillent sur nos protocoles au cas où la compétition pourrait reprendre. Nous ne savons pas non plus que l’UEFA a demandé si longtemps à l’avance la liste des équipes participant aux compétitions européennes », a-t-il expliqué.

«En tout état de cause, la RFEF ne peut valider unilatéralement le classement. Ce rôle correspond à la Ligue de football professionnel, avec la Fédération espagnole dans une commission mixte. Et plus dans une situation exceptionnelle qui n’est prévue dans aucun règlement », a déclaré Bellver, qui a déclaré qu’il serait encore plus injuste d’utiliser le classement de la fin du premier tour.