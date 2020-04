Coronavirus aujourd’hui: «Players Together», l’initiative des joueurs Premier pour aider la crise des coronavirus | Premier League | Football























































































































L’initiative a été créée par des footballeurs pour lutter contre le coronavirus.

Les clubs s’unissent contre le virus.

Pour:

Felipe Galindo

8 avril 2020 à 17 h 07

Les capitaines des 20 équipes de Premier Legue ont confirmé à travers leurs réseaux sociaux, l’initiative qu’ils ont créée avec tous les joueurs des clubs pour venir en aide à la crise sanitaire que traverse actuellement l’Angleterre. L’idée est de créer la fondation «Player Together» avec laquelle elle cherche à sauver des vies et à contribuer au football anglais.

La fondation «Players Together», a été créée grâce à la donation de chaque footballeur appartenant à la première division, et avec laquelle elle cherche à sauver le côté humain des clubs et des protagonistes. A travers la fondation, elle cherchera à aider toutes les familles qui ont été touchées, et aussi à aider le NHS (National Health System) avec de l’argent pour l’utiliser en faveur de la crise.

Avec cet acte, les joueurs du Premier ministre reviennent pour faire un geste de solidarité au milieu de la crise du Covid-19, beaucoup d’entre eux avaient déjà accepté de baisser leurs salaires pour aider financièrement le club et ses salariés.

