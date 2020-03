Coronavirus aujourd’hui Premier League est en danger après avoir connu le positif de Mikel Arteta | Premier League | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Avec les nouvelles d’Arteta, une réunion était prévue vendredi pour définir l’avenir du tournoi.

Préoccupation pour le football anglais.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

12 mars 2020 18 h 42

Avec la nouvelle de la contagion de Mikel Arteta par le coronavirus, la Premier League a dû repousser l’idée de poursuivre le tournoi normalement, sur recommandation du Premier ministre britannique, et doit désormais trancher lors de la réunion de ce vendredi (au petit matin). ) ce qui se passera les jours suivants.

Dans une déclaration officielle, le Premier ministre a précisé qu’il ne fera aucune déclaration à ce sujet avant la fin de la réunion de demain. Malgré cela, il est très probable que la compétition connaîtra des changements importants compte tenu du contact qu’Areta a eu avec les joueurs de la première équipe et d’autres membres d’Arsenal.

Rappelons que le club londonien a reporté ses matches contre Manchester City et Brighton en raison des contrôles sur ses joueurs, après qu’il a été révélé que le président de l’Olympiacos, rival des Gunners en Europa League, avait un test positif pour le coronavirus.

La 30e journée du championnat anglais, dont Liverpool est le seul leader, devrait commencer samedi 14 avec Watford vs Leicester (une équipe qui a trois joueurs sous observation pour une éventuelle contagion) et se terminerait lundi 16 avec le classique entre Everton et Liverpool.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer