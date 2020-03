coronavirus aujourd’hui Vidéo Sergio Ramos envoie un message à toute l’Espagne | Équipes nationales | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

La Fédération royale espagnole de football a publié la vidéo sur les réseaux sociaux.

Sergio Ramos, capitaine de l’équipe nationale espagnole.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

23 mars 2020 à 15 h 48

Le capitaine de l’équipe espagnole de football, Sergio Ramos, a publié un message “d’illusion” ce lundi malgré le fait que l’équipe ne pourra pas se réunir à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en raison de l’état d’alarme décrété par la pandémie de COVID- 19.

La voix du défenseur du Real Madrid passe par une vidéo fournie par la Fédération royale espagnole de football (RFEF) dans les locaux où l’équipe dirigée par Luis Enrique devait se concentrer lundi.

📺 L’illusion peut être reportée … Mais ça ne s’arrête pas! @SergioRamos a recréé à quoi ressemblerait la concentration qui devrait commencer aujourd’hui.

La résidence vide, les champs sans activité … On ne l’avait jamais vu comme ça.

Maintenant, plus que jamais, “gardons l’illusion.” Mot du capitaine. pic.twitter.com/JSHhgxmPO2

– Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 23 mars 2020

“Aujourd’hui est un jour de concentration. Un jour que tous les joueurs espagnols affrontent avec enthousiasme. Mais aujourd’hui, nous n’allons pas voir l’entraîneur, ni son équipe d’entraîneurs, ni nous ne reverrons nos coéquipiers. Le vestiaire est vide. Le gymnase Il est vide. Aujourd’hui, nous ne sortirons pas pour nous entraîner. Dans la ville de Soccer, comme dans tant d’autres endroits, il n’y a personne pour que demain nous puissions tous être “, a déclaré le footballeur andalou.

La pandémie a vidé les installations fédérales de Las Rozas (Madrid), où ce lundi l’équipe espagnole était attendue. La résidence a annulé son activité et les matchs amicaux contre les équipes d’Allemagne et des Pays-Bas ne seront pas joués non plus.

“Mais le football reviendra et avec lui les matchs internationaux de notre équipe nationale. C’est le message sans équivoque que le capitaine Ramos envoie.” Continuons l’illusion “, a demandé la Fédération royale espagnole de football.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer