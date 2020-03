coronavirus aujourd’hui Voici à quoi ressembleraient les cinq grandes ligues si elles se terminaient aujourd’hui | Autres ligues de football

Face à l’émergence du coronavirus dans le monde, le football a dû céder du terrain et suspendre ses tournois ou les jouer sans public. Cela étant le cas, dans un cas hypothétique où les ligues majeures ont décidé de mettre fin à leurs compétitions, comme le pense la Premier League selon le journal The Telegraph, voici comment les choses se passeraient:

Premier Leaague:

-Liverpool serait le grand champion d’Angleterre avec 82 points.

– Liverpool, Leicester, Chelsea et Manchester United joueraient des Champions (tout cela basé sur la sanction de la ville par Fair Play Financiero.

– Wolverhampton et Sheffield seraient en Ligue Europa la saison suivante.

– Bournemouth, Aston Villa et Norwich descendraient. *

– Leeds United, West Brom et Fulham seraient promus.

– Le buteur serait Jaime Vardy (19).

– L’assistant maximum serait Kevin De Bruyne (16).

* Le Premier ministre envisage d’annuler les descentes.

La Ligue:

– Barcelone serait champion de très peu, deux points de différence avec le Real Madrid.

– Séville et la surprenante Real Sociedad s’ajouteront aux deux précédentes.

– Getafe et l’Atlético de Madrid joueraient la Ligue Europa.

– Majorque, Leganés et Espanyol iraient en deuxième division.

– Cadix, Saragosse et Almería monteraient.

– Lionel Messi serait meilleur buteur (19) et assistant (12).

Série A:

– La Juventus serait championne d’un point.

– ‘Juve’, Lazio, Inter et Atalanta disputeraient la Ligue des champions.

– Rome et Naples devraient jouer la Ligue Europa.

– Lecce, Spal et Brescia tomberaient.

– Ils arriveraient d’abord à Bénévent, Crotone et Frosinone.

– Le buteur serait Ciro Inmobile (27).

– L’assistant maximum serait Luis Alberto (12).

Ligue 1:

– Comme rare, le PSG serait champion.

– Les Parisiens et Marseille iraient en Champions.

– Rennes et Lille seraient en Ligue Europa.

. Nîmes, Amien et Toulouse descendraient.

– Lorient, Lens et Ajaccio monteraient.

– Le buteur serait Kylian Mbappé (18 ans).

– L’assistant maximum serait Ángel Di María (14 ans).

Bundesliga:

– Comme toujours, champion du Bayern.

– Les Bavarois, le Borussia Dortmund, Leipzig et le Borussia Mönchengladbach auraient leur place en Ligue des champions.

– La Ligue Europa comprendrait le Bayern Leverkusen et Schalke 04.

– Dusseldorf, Werder Bremen et Paderborn iraient en descente.

– Arminia, Stuttgart et Hambourg seraient promus.

– Le buteur serait Robert Lewandowski (25).

– L’assistant maximum serait Thomas Muller (16 ans).

Golden Boot:

Ciro Inmobile avec 27 annotations.