Coronavirus, Autriche | Rapid Vienne de la Bundesliga autrichienne a repris l’entraînement: les joueurs portent des masques et passent un contrôle strict avant et après les entraînements | PHOTOS | VIDEO | 22 avril | NCZD Reste du monde

Masques, costumes personnalisés, joueurs uniquement et commandement technique et sans accès à la presse, sont quelques-unes des mesures prises par Rapid Vienna de la Bundesliga autrichienne pour que l’équipe professionnelle reprenne la formation sous le commandement de l’entraîneur Dietmar Kühbauer, du Mardi 21 avril.

Le gouvernement autrichien a publié l’ordonnance numéro 16 autorisant les clubs professionnels, les douze clubs de Bundesliga de ce pays et les finalistes de la Coupe d’Autriche, à reprendre leur formation en groupes de 6 personnes maximum par tour. et dans lequel il y a au moins 2 mètres de distance entre les joueurs, les entraîneurs et les membres de la direction technique. De plus, au cas où ils auraient besoin d’utiliser des installations fermées, il est recommandé que chaque personne dispose d’un espace de 20 mètres carrés.

Sur la base de cette règle, le Rapid Vienna a décidé de reprendre l’entraînement et a réuni cinq groupes de six joueurs afin que toute l’équipe puisse s’entraîner normalement.

Bien sûr, chaque footballeur a sa propre chambre à laquelle il accède directement depuis les parkings du club, il passe par un processus de désinfection et reçoit deux vêtements complètement propres du club, le premier à s’entraîner et le second à se changer et à rentrer chez eux pour se baigner. De plus, les masques qui sont obligatoires lors de leur présence dans les locaux du club et non en formation.

Et pour maintenir la salubrité des installations de l’Allianz Stadion à Vienne, le club a décidé que seuls les joueurs, les médecins et le commandement technique entrent dans le club.

Les cinq groupes de joueurs formés pour s’entraîner sont les suivants:

A: Strebiinger; Hofmann, Schick, Velimirovic, Murg, KaraB: Polster; Barac, Stojkovic, Schwab, Ljubicic, KitagawaC: Knoflach; Dibon, Ullmann, Petrovic, Arase, DemirD: Hedl; Sonnleitner, Auer, Grahovac, Knasmüllner, FountasE: Gartler, Greiml, Hajdari, Ibrahimoglu, Schuster, Savic

