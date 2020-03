Coronavirus, Bach: «L’annulation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 n’est pas à l’ordre du jour» | Autres sports

L’annulation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour la pandémie de coronavirus n’est pas à l’ordre du jour. Cela a été confirmé par le président de la CIO Thomas Bach au New York Times: “Nous ne savons pas quelle sera la situation, bien sûr nous envisageons différents scénarios mais les Jeux sont à quatre mois et demi. D’autres ligues et fédérations sont plus optimistes que nous, car la plupart ont reporté leurs événements d’avril ou fin mai Nous parlons de quelque chose fin juillet La décision ne sera déterminée par aucun intérêt financier Le CIO n’a pas de problèmes de trésorerie Doutes des athlètes Nous avons conseillé aux athlètes de contacter leur comité olympique national et les autorités nationales d’obtenir des informations de première main sur ce qui est possible pour leur entraînement, sous réserve de restrictions. Dans certains pays, il existe des opportunités. Nous avons également vu que les athlètes sont très créatifs pour combler cette lacune en s’entraînant au à domicile et autres méthodes de formation. C’est une situation exceptionnelle qui nécessite des solutions exceptionnelles. ”