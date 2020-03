Coronavirus Barcelona prendra des mesures pour prévenir les infections au sein du club | Ligue d’Espagne

Le FC Barcelone a annoncé mardi dans un communiqué que, “compte tenu de la situation générée par la transmission du coronavirus”, et dans le but de “préserver la protection et l’intégrité de ses partenaires, peñistas, supporters, athlètes, visiteurs et employés”, a pris les mesures suivantes recommandées par les “autorités sanitaires compétentes”.

1. Tenir à huis clos, pendant au moins les deux prochaines semaines, tous les matchs de compétitions professionnelles, amateurs et d’entraînement.

2. Annuler le tournoi de la Coupe du monde de l’Académie du Barça qui devait se tenir à Barcelone pendant la Semaine Sainte et suspendre l’activité à l’Académie du Barça de Chine, au Japon, à Dubaï et au Koweït, ainsi que les événements de certaines cliniques de l’Académie du Barça.

3. Annulez le déplacement des équipes d’entraînement vers les tournois et les matches amicaux pendant les mois de mars et avril.

4. Suspendre les activités de l’espace social liées au match de Liga contre Leganés, le 22 mars, au Camp Nou, telles que l’action Palco Open, la photo des enfants avec la première équipe et l’action Barça Héroes , ce qui permet à différents jeunes membres de sortir sur le terrain de la main des joueurs du Barça.

5. Différer les activités de la Fondation, telles que le festival de la Bekaa (Liban) à l’occasion de la Journée internationale de la femme, plusieurs actions de Masía Solidaria et le campus qui se tiendra à Lloret avec la Fondation Guitart et la Fondation Villavecchia et les actions de visites de joueurs et de Robot Pol aux hôpitaux. Et paralyser le programme dans les écoles du Liban.

6. Demandez aux employés de prendre des mesures d’hygiène par précaution et de limiter les déplacements professionnels à ceux jugés essentiels.

Ainsi, le groupe Blaugrana a également assuré qu’il serait attentif au problème afin de “prévoir d’autres effets internes et externes possibles”.