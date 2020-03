Coronavirus, Barcelone-Naples à huis clos. Aulas: «Juve-Lyon à Turin» | Primapagina

la coronavirus ne montre aucun signe d’arrêt de sa propagation et, par conséquent, à la suite des nouvelles mesures restrictives du gouvernement Italien et tous les autres États du monde, le monde du sport souffre également de grandes conséquences. En Italie, le championnat sera suspendu jusqu’au 3 avril 2020.

14:30 Vérone a décidé d’annuler la session de formation d’aujourd’hui. Cagliari avec un communiqué a informé que la formation de la première équipe est suspendue jusqu’au samedi 14 mars.

13.01 – Rien de national pour Aaron Ramsey? Selon la presse britannique, le milieu de terrain du Juventus ne participera pas aux prochains matchs amicaux du Pays de Galles avec l’Autriche et les États-Unis, prévus respectivement les 27 et 30 mars à Swansea et Cardiff.

12h06 – La Liga ferme les stades. La décision de disputer les deux prochains matchs de Liga et Segunda à huis clos est officielle.

11h45 – Jean Michel AULAS, président de la Lyon, s’exprime en marge de l’événement BFM Business du retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre la Juventus: “Pour l’instant, le match devrait se dérouler à huis clos, mais des informations différentes émergent chaque jour. L’Italie a arrêté les matches de championnat, mais il me semble que les matches internationaux ne sont pas couverts. Par conséquent, le défi de revenir à Turin sera joué. Il se jouera sûrement à Turin ou, dans le pire des cas, il avait été prévu de jouer à Malte à huis clos: nous sommes dans l’indécision totale “.

11h15 – Napoli nie avoir demandé le report du match contre Barcelone en Ligue des champions, à la suite des décisions du gouvernement italien et de l’UEFA.

11h00 – Barcelone-Naples, le retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, prévu pour le 18 mars, se jouera derrière des portes closes.

Le match de Ligue des Champions prévu mercredi 18 mars entre le FC Barcelone et Naples se jouera au Camp Nou à huis clos. pic.twitter.com/4uceIGrobY

10h45 – Brescia a annulé la formation prévue pour aujourd’hui.

9h30 – La Serie C, après avoir pris connaissance du décret du président du Conseil des ministres, s’arrête. Comme annoncé par la Lega Pro, toutes les courses programmées du 10 mars au 3 avril 2020 ont été reportées à une date ultérieure. La nouvelle programmation des courses individuelles sera annoncée dans un communiqué de presse ultérieur.