Coronavirus, Bonucci fait un don de 120 mille euros. Conseiller Icardi: «Merci pour la générosité» | Serie A

Tous unis pour combattre le coronavirus. Leonardo BonucciLa défenseure de la Juventus et son épouse Martina Maccari en ont fait un Don de 120 mille euros à la ville sanitaire de Turin. Cela a été annoncé par la société hospitalière elle-même. Sous la direction du Département de la santé, le Dr Maurizio Berardino (Directeur du Département d’anesthésie, de réanimation et d’urgence) et le Professeur Paolo Fonio (Directeur du Département d’imagerie diagnostique et de radiologie interventionnelle), les fonds seront alloués: à l’achat de deux échographes portables , dont une équipée également de sondes pédiatriques, pour les Réanimations de la Ville de Santé de Turin, pour l’évaluation “au lit” des patients en soins intensifs. Mais aussi à l’achat d’une cinquantaine de masques filtrants de circuit d’air, réutilisables, avec le matériel de rechange pour environ deux mois de travail, à mettre à la disposition du personnel en service aux Thérapies Intensives de la Ville de Santé. REMERCIEMENTS – De la Région, les remerciements du Conseiller régional à la Santé, Luigi Icardi: “En ces jours très difficiles pour notre service régional de santé, il est réconfortant de rencontrer la solidarité de nombreuses personnes qui souhaitent contribuer, sous diverses formes, au bon fonctionnement de la Santé. Je remercie le couple Bonucci pour sa générosité et j’espère, après la fin de l’urgence, pouvoir les rencontrer pour une chaleureuse poignée de main et un câlin, avec tous les autres bienfaiteurs.“. Un geste de gratitude, celui de Bonucci et de sa femme, pour les médecins qui, en 2016, ont sauvé la vie de leur fils Matteo, deux ans à l’époque, qui ont subi une opération délicate à l’hôpital pour enfants Regina Margherita de Turin pour le début d’une pathologie aiguë.