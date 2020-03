Coronavirus, cas Rugani: la Juve et l’Inter en quarantaine, sautent le défi avec Lyon | Primapagina

C’était inévitable: un footballeur de Serie A positif au Coronavirus. Et c’est Daniele Rugani, défenseur de la Juventus. Pas n’importe quelle équipe, la seule avec Napoli attend toujours les communications finales en vue du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Qu’à ce stade il n’y aura pas en ce qui concerne les bianconeri: dans les prochaines heures, les communications officielles de l’Uefa devront arriver dans ce sens car toutes les personnes qui ont été en contact avec Rugani au cours de la dernière période doivent nécessairement procéder à l’auto-isolement. Une pratique que chaque citoyen doit suivre dans ces cas, une quarantaine d’environ 10 à 14 jours malgré le fait que Rugani soit asymptomatique.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE – «Le footballeur Daniele Rugani a été testé positif au Coronavirus-COVID-19 et est actuellement asymptomatique. La Juventus Football Club active actuellement toutes les procédures d’isolement requises par la loi, y compris le recensement de ceux qui ont eu des contacts avec lui “, telle était la déclaration du club de la Juventus anticipée par un titre clair:” Covid-19, communication urgente “.

CE QUI SE PASSE – Comme expliqué par ces quelques lignes, la Juve prend déjà des mesures pour activer les procédures d’isolement, donc selon toute probabilité tous les joueurs de l’équipe de Maurizio Sarri, le staff technique et les garçons de moins de 23 ans qui viennent de commencer l’entraînement avec la première équipe hier, ainsi que bien sûr les managers et toutes les personnes avec qui Rugani a eu des contacts pendant sa vie privée. Non seulement cela: les membres de l’Inter présents dimanche soir au stade entrent également dans le cadre de ce recensement, les Nerazzurri ont annoncé la suspension de leur activité compétitive. Alimentant ainsi l’inquiétude et la colère de ceux qui ont déjà poussé à annuler les matchs le week-end dernier également, mais c’est une autre affaire. Le coronavirus ne fait pas de rabais, le monde du football ne pouvait pas rester à l’abri.