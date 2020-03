Coronavirus: c’est ainsi que le Real Madrid et James s’entraînent en pleine quarantaine | Ligue d’Espagne

Les difficultés causées par le coronavirus Covid-19 ont obligé les équipes de football à innover extrêmement pour assurer la santé et la sécurité des joueurs, mais aussi pour se préparer au moment de plus en plus incertain de redémarrer la compétition.

Cela se produit partout et bien sûr aussi au Real Madrid, où l’entraîneur Zinedine Zidane a donné l’ordre de mettre en œuvre un travail très demandé, afin d’accélérer la récupération de certains éléments mais aussi de garder ceux qui étaient au sommet déjà disponible, affaire James Rodríguez.

Comme l’a révélé le journal ABC, les routines sont spécifiques à chaque joueur et sont enseignées personnellement par l’entraîneur physique Gegory Dupont, via Skype. Hazard et Asensio ont également un physiothérapeute du club à domicile, tandis que Marcelo et Courtois suivent des plans spécifiques pour ne pas manquer un seul match, car ils ont des blessures mineures.

Le journal, citant José Luis San Martín, un entraîneur physique à l’époque de Zidane en tant que joueur, a expliqué que l’inactivité est le pire ennemi du footballeur d’élite et c’est pourquoi les plans sont si spécifiques: “Le football est un sport aérobie, fournit et facilite l’entrée d’oxygène.Si un joueur a moins de 40 millilitres de consommation d’oxygène par kilogramme et poids, ses performances physiques seront diminuées, d’où la perte de tout pourcentage de capacité aérobie conduit à une perte de facilité significative de récupération lors de l’enchaînement des efforts. Par conséquent, il est essentiel de ne pas perdre cette capacité acquise. Le football de chaque match accumule plus de 200 efforts explosifs de 0 à 4 secondes et le jeu ne lui accorde que 15-20 secondes pour la la fréquence cardiaque passe de 180 à 120 battements où vous pouvez répéter un autre effort. Vous devez maintenir cette capacité à le faire et vous devez vous entraîner bien à la maison. “

Une autre préoccupation est la masse musculaire car, comme l’affirme l’expert, vous ne pouvez pas remplacer le muscle par de la graisse: “Vous devez effectuer de longues distances de course dans le temps ou en kilomètres qui améliorent l’hémoglobine, favorisant le transport et profitant de l’oxygène Et ce travail se fera à jeun, car de cette façon, il est facilité que les acides gras fassent leur travail et que le pourcentage de graisse n’augmente pas. Et puis il y a un autre entraînement de base, celui de la force, que si on le combine avec la vitesse on va se convertir potentiellement. “

Contrairement à ce que beaucoup pensent, à la maison, il n’y a pas assez de demande, le travail de ‘TeleDupont’ assure le contraire, car c’est maintenant qu’ils peuvent être effectués plus efficacement, car il y a un temps de récupération qui, en compétition, plusieurs fois n’est pas Ils peuvent garantir: “Un joueur sait qu’une simple corde à sauter et un espace de seulement deux mètres carrés servent à atteindre l’objectif. Le corps du joueur est la meilleure résistance pour garder en forme les groupes musculaires qui ont une influence décisive sur la pratique de Soccer Squats, fentes, burpes, bas de bras, accompagnés de séquences de corde à sauter garderont la force relative du joueur (puissance par kilo de poids corporel) intacte, essentielle pour améliorer la vitesse Le plan est déjà conçu “, conclut ABC.