“Coronavirus? C’est difficile, le football manque. Sur les salaires et la récupération …”

PICERNO (PZ). Moment délicat pour l’Italie, leUrgence coronavirus maintient le pays en suspens et inévitablement le monde du football reste en attente. En plus des problèmes de la Serie A, ces dernières semaines, il y a eu une longue discussion sur les graves difficultés auxquelles les différentes catégories de football italien devront faire face, avec une attention particulière pour la Serie C et les amateurs.

MOT DE CAPITAINE EXPOSÉ

À cet égard, notre équipe éditoriale a atteint le capitaine de l’AZ PicernoEntreprise militante lucanienne du groupe C de Serie C, avec qui nous avons discuté des sujets brûlants du moment avec une réflexion sur la saison qui s’est terminée en fait il y a plusieurs semaines: «Nous traversons une période vraiment difficile, avec ma petite amie et mon fils nous essayons de faire tout son possible pour le vivre le plus sereinement possible. Aujourd’hui, nous devons rester à la maison, en espérant que tout se passera rapidement, pour moi, il devient de plus en plus difficile de rester immobile sans m’entraîner avec mes coéquipiers. “il a admis Emmanuele Esposito – Le manque de football est perçu à tous les niveaux, du haut de gamme aux catégories amateurs. En ce qui me concerne, je ne fais que faire du shopping, j’évite aussi de laisser sortir ma copine, on observe toutes les directives avec des masques et des gants toujours autour, je vois entre autres qu’ici à Picerno aussi les autres citoyens respectent les « ordonnances.

Ph AZ Picerno, Emmanuele Esposito

SALAIRES? VOUS DEVEZ PROTÉGER …

On parle de coupes dans les salaires des joueurs de différents côtés, évidemment l’AIC précise que chaque catégorie doit être traitée différemment, car les nombres des engagements sont différents: «Je crois que les clubs doivent en tout cas faire leur devoir, surtout dans les catégories mineures, il y a de nombreux joueurs qui ont des familles et font face à des besoins primaires. Il y a des gens qui doivent s’occuper des femmes, des enfants, des parents et ainsi de suite, pour beaucoup d’entre nous, c’est un travail et si on retire un salaire de mille euros à un garçon, alors il devient vraiment difficile de rester à la maison. Comme tous les travailleurs, nous, footballeurs, devons être protégés, nous ne devons pas nous limiter à la Serie A “.

PICERNO EN VOIE DE SALUT

En tant que Picerno nouvellement promu, cependant, il respectait les attentes, en pleine lutte pour la permanence en C: “Au début de l’année, nous voulions atteindre le salut, et je crois qu’en termes de points que nous avons, si aujourd’hui le championnat se terminait, je pense que nous serions sauvés étant donné la détachement de l’avant-dernière au classement (l’avant-dernière équipe classée à la fin de la saison régulière de Serie C rétrogradera directement au championnat de Serie D, si l’écart au classement de l’avant-dernière équipe est supérieur à 8 points) – explique Esposito – Personnellement, je pourrais peut-être en faire un peu plus, mais j’ai subi une blessure et mon retour a été tardif, mais dans l’ensemble je ne peux pas me plaindre de la tendance générale de la saison. “

Ph AZ Picerno, capitaine Esposito

TIR COMPLIQUÉ

Dernier commentaire sur la reprise des activités, entre l’entraînement et les matches: «La vérité est qu’il y a des clubs qui ont beaucoup dépensé pour atteindre leurs objectifs, il leur est difficile de clôturer la saison aujourd’hui, mais même continuer au milieu de l’été ne serait pas chose facile à mettre en œuvre. Maintenant, nous sommes tous immobiles, dans la mesure où vous pouvez vous entraîner à la maison, ce n’est jamais la même chose que lorsque vous le faites sur le terrain, je pense que pour une récupération hypothétique, il faudra encore une période pour effectuer un minimum de préparation, mais il est prématuré d’en parler maintenant. “