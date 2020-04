Coronavirus, Chiellini participe également à la levée de fonds des champions du monde 2006

Giorgio Chiellini fait également un don avec les champions du monde 2006, qui se sont imposés pour aider la Croix-Rouge italienne dans l’achat d’ambulances en ce moment d’urgence. Il a été révélé par lui Fabio Cannavaro, promoteur de l’initiative avec Massimo Oddo.

“En plus des champions du monde, d’autres joueurs ont également rejoint notre initiative, et parmi eux il y a aussi Giorgio Chiellini: pour cela je veux le remercier “. En plus de Gianluigi Buffon et Andrea Barzagli, même le capitaine de la Juventus ne s’est donc pas retenu même à cette occasion.