Coronavirus CHILI en direct Aujourd’hui, lundi 30 mars: cas confirmés de Covid-19, décès, déclarations de Sebastíán Piñera et minute par minute du pays | TVN | Mega 13 | TV Chili | T13 | Tele 13 | Tvn Live Signal Off Side

Coronavirus Chili EN DIRECT et EN DIRECT avec les dernières nouvelles du pays. Début lundi 30 mars, le pays commence par 2139 cas d’infection à Covid-19 et sept morts. Depor.com vous informe toutes les heures de tous les incidents de la journée. À la clôture, le Chili a ordonné la mise en quarantaine totale dans sept communes de la région métropolitaine de Santiago. Cependant, le président devrait se prononcer dans les prochains jours pour prendre de nouvelles mesures dans le pays. Non seulement en matière de quarantaine, mais aussi en matière de santé et d’économie. Le coup du Covid-19 se fait de plus en plus sentir en Amérique latine et dans le monde.

Coronavirus Chili, lundi 30 mars: minute par minute

Coronavirus Chili | Selon le rapport rendu, 32 096 examens ont été effectués au Chili, dont 6 636 correspondent à l’Institut de santé publique, 14 289 à des hôpitaux publics et 11 171 à des centres privés. Au cours de la dernière journée, 3 680 ont été réalisées.Coronavirus Chili | Voir le rapport du Ministère de la santé sur les cas de coronavirus au Chili Voir le rapport du Ministère de la santé sur les cas de coronavirus au Chili. Coronavirus Chili | FOOTBALL AU CHILI | Unión Española est le premier club de football chilien à annoncer la réduction des salaires de ses footballeurs. Compte tenu de cela, la Soccer Players Union a remis en question cette décision. “Ce n’est pas éthique”, ont-ils assuré.Coronavirus Chili | “Nous comprenons que c’est une période difficile, mais nous le faisons pour susciter la solidarité”, a déclaré Don Francisco.Coronavirus Chili | Quand aura lieu le Téléthon au Chili? | Cet événement caritatif aura lieu ce vendredi et samedi, soit les 3 et 4 avril. L’émission, comme toujours, sera animée par le célèbre présentateur chilien «Don Francisco» et sera diffusée sur toutes les chaînes appartenant à Anatel.Coronavirus Chili | Sebastián Piñera s’est entretenu avec CHV y exclu une mise en quarantaine totale pour la région métropolitaine. Le président Il a souligné à nouveau la mise en quarantaine progressive que son gouvernement a proposée. Coronavirus Chili | “Je tiens à signaler que 310 personnes ont été signalées avec COVID-19, dont 128 appartiennent à la région métropolitaine. Nous avons 2 449 cas au Chili. À ce jour, 156 personnes ont été récupérées. Nous voulons provoquer la mort d’une personne, à Molina. C’était une personne en situation de rue, 44 ans, arrivée sérieusement à Curicó. En ce qui concerne les personnes hospitalisées, nous avons 122 personnes en unité de soins intensifs. 82 sont reliés à un ventilateur mécanique », ajoute le sous-secrétaire.Coronavirus Chili | La Sous-secrétaire à la santé, Paula Daza: “A partir d’aujourd’hui, les informations seront fournies par commune, afin que la population soit informée dans ses lieux de vie de l’évolution de la maladie ».Coronavirus Chili | Sebastián Piñera La réunion traditionnelle commence chaque matin. Le président de la République s’entretient avec cinq ministres avant le rapport que doit remettre le ministre de la Santé, Jaime Mañalich.Coronavirus Chili | Pour le moment, c’est le dernier rapport du Ministère chilien de la santé au lundi 30 mars:

Cas confirmés: 2,449

Décédé: 8 personnes

Récupéré: 156 patients

Arica y Parinacota: 4 cas (1 nouveau) Tarapacá: 6 cas (1 nouveau)Antofagasta: 27 cas (2 nouveaux)Atacama: 2 cas (1 nouveau)Coquimbo: 18 cas (3 nouveaux)Valparaíso: 80 cas (9 nouveaux)Métropolitain: 1167 cas (83 nouveaux)O’Higgins: 21 cas (1 nouveau)Maule: 42 cas (5 nouveaux)Ñuble: 197 cas (25 nouveaux)Biobío: 185 cas (34 nouveaux)Araucanie: 205 cas (28 nouveaux)Los Ríos: 40 cas (13 nouveaux)Los Lagos: 104 cas (11 nouveaux)Aysén: 2 casMagellan: 39 cas (13 nouveaux)¡Bonjour! À ce moment, nous commençons par la minute par minute et tous les incidents sur le coronavirus dans le pays.

Lire la suite:

▶ Eau, électricité et télécommunications: Piñera a annoncé des mesures économiques qui faciliteront la tâche des 40% des ménages les plus vulnérables

▶ Coronavirus au Chili au dimanche 29 mars: 2139 cas confirmés, sept décès et le résumé des nouvelles

Coronavirus au Chili: la ville de Santiago entre en quarantaine totale

Plus de 1,3 million d’habitants de sept des principales communes de Santiago Les autorités chiliennes sont en quarantaine totale depuis une semaine, a fait savoir mercredi dernier mercredi, après avoir prolongé la suspension des cours en raison de l’épidémie de coronavirus qui a fait 1 610 cas confirmés et trois décès en Chili

La quarantaine, qui commence à partir de jeudi, régit dans les zones de Santiago qui abritent une grande partie des bureaux publics et du commerce de la capitale chilienne et où vivent 1 341 000 de ses près de huit millions d’habitants.

Coronavirus au Chili: prisonniers par le coronavirus?

Croisières Zaandam ils se sentent “un peu prisonniers” du coronavirus. Cloître dans leur cabine sur le bateau de croisière Zaandam, les touristes français Françoise et son mari Bernard essaient de garder le moral alors qu’ils voient tous les ports fermer sur leur route du Pacifique en raison de la pandémie de coronavirus. “C’est un enfermement extrême, on se sent un peu prisonnier”, disent-ils.

Coronavirus au Chili: quel est le bonus Covid-19 mars 2020?

Plus de 2 millions de Chiliens environ recevront le Obligation Covid-19, qui vise à aider financièrement les citoyens face à la crise générée par l’arrivée de la coronavirus. N’oubliez pas que les personnes qui bénéficieront de cet avantage sont les mêmes personnes qui sont soutenues par Subvention unifamiliale (SUF).

Coronavirus au Chili: les conditions pour recevoir le Bonus Covid-19

Pour chaque famille, ils seront livrés selon l’ordre de priorité suivant et uniquement à ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et à ceux qui sont responsables des enfants de moins de 18 ans:

Mères.Les parents.Tuteurs ou personnes ayant pris un mineur.Personnes physiques qui s’occupent de personnes handicapées mentales qui vivent à leurs frais (de tout âge).

Coronavirus au Chili: quel est le montant à recevoir dans le Covid-19 Bond?

Le montant qui est livré pour chaque cargaison familiale enregistrée est 50 000 $, afin que les familles puissent en moyenne recevoir entre 100 mille et 150 mille pesos.

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que pour tout symptôme, appelez les services de santé sans frais au 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau Covid-19 peut à l’origine avoir été transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que ce coronovirus peut être transmis de personne à personne.

Le virus responsable du COVID-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus à l’origine du COVID-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ