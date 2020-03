Coronavirus Chili EN DIRECT aujourd’hui, mardi 31 mars: dernières minutes, dernières nouvelles, cas confirmés de Covid-19, décès et fractures à Santiago du Chili, Biobío, Arica, Valparaíso Hors-jeu

Le Coronavirus au Chili avec les dernières nouvelles dans le sud du pays. Début mardi 31 mars, le pays comptait 2 449 cas d’infection à Covid-19 et 8 décès. Depor.com vous informe toutes les heures de tous les incidents de la journée. Le président Piñera devrait s’exprimer dans les prochains jours pour prendre de nouvelles mesures dans le pays, étant donné que le Chili est l’un des pays les plus touchés par Covid-19 en Amérique du Sud. De même, non seulement pour les questions de quarantaine, mais aussi pour la santé et l’économie. Le coup du Covid-19 se fait de plus en plus sentir en Amérique latine et dans le monde.

Coronavirus Chili, lundi 30 mars: minute par minute

Coronavirus Chili | Début mardi 31 mars, le pays signale 2 449 cas confirmés et 8 décès. Bonjour: nous vous présentons minute par minute tous les incidents du Covid-19.

Coronavirus au Chili: la ville de Santiago entre en quarantaine totale

Plus de 1,3 million d’habitants de sept des principales communes de Santiago Les autorités chiliennes sont en quarantaine totale depuis une semaine, a fait savoir mercredi dernier mercredi, après avoir prolongé la suspension des cours en raison de l’épidémie de coronavirus qui a fait 1 610 cas confirmés et trois décès en Chili

La quarantaine, qui commence à partir de jeudi, régit dans les zones de Santiago qui abritent une grande partie des bureaux publics et du commerce de la capitale chilienne et où vivent 1 341 000 de ses près de huit millions d’habitants.

Coronavirus au Chili: prisonniers par le coronavirus?

Croisières Zaandam ils se sentent “un peu prisonniers” du coronavirus. Cloître dans leur cabine sur le bateau de croisière Zaandam, les touristes français Françoise et son mari Bernard essaient de garder le moral alors qu’ils voient tous les ports fermer sur leur route du Pacifique en raison de la pandémie de coronavirus. “C’est un enfermement extrême, on se sent un peu prisonnier”, disent-ils.

Coronavirus au Chili: quel est le bonus Covid-19 mars 2020?

Plus de 2 millions de Chiliens environ recevront le Obligation Covid-19, qui vise à aider financièrement les citoyens face à la crise générée par l’arrivée de la coronavirus. N’oubliez pas que les personnes qui bénéficieront de cet avantage sont les mêmes personnes qui sont soutenues par Subvention unifamiliale (SUF).

Coronavirus au Chili: les conditions pour recevoir le Bonus Covid-19

Pour chaque famille, ils seront livrés selon l’ordre de priorité suivant et uniquement à ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et à ceux qui sont responsables des enfants de moins de 18 ans:

Mères.Les parents.Tuteurs ou personnes ayant pris un mineur.Personnes physiques qui s’occupent de personnes handicapées mentales qui vivent à leurs frais (de tout âge).

Coronavirus au Chili: quel est le montant à recevoir dans le Covid-19 Bond?

Le montant qui est livré pour chaque cargaison familiale enregistrée est 50 000 $, afin que les familles puissent en moyenne recevoir entre 100 mille et 150 mille pesos.

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que pour tout symptôme, appelez les services de santé sans frais au 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau Covid-19 peut à l’origine avoir été transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que ce coronovirus peut être transmis de personne à personne.

Le virus à l’origine de Covid-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus à l’origine du COVID-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, mais pas par voie aérienne.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ