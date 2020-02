Coronavirus-chœurs napolitains, Cellino minimise: “Laissez-les tranquilles, ils ne méritent pas l’attention”

Massimo Cellino, président de la Brescia, il a répondu aux controverses survenues après les chants du Coronavirus contre les Napolitains (lors du match d’hier à Rigamonti) avec un message rapporté par Radio Kiss Kiss Napoli: “Laissez-les tranquilles, ils ne méritent pas l’attention. controverses, évitons de créer d’autres controverses. Entre moi et De Laurentiis il y a une saine amitié et un respect mutuel, c’est ça qui m’intéresse. Je vis la moitié de l’année à Brescia, il y a plus de Napolitains ici qu’ailleurs. Employés napolitains “.