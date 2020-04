Coronavirus, Collovati: «Ne pas terminer le championnat serait une tragédie» | Serie A

Fulvio Collovati a déclaré sur la réduction des salaires des joueurs de Serie A à Lady Radio: “La réduction des salaires? Au-delà du travail effectué par Tommasi et AIC, il n’était pas nécessaire de solliciter les joueurs car beaucoup ils ont fait leur propre volonté. Rien ne peut être attribué aux joueurs, ils se soucient de la solidarité et sont souvent trop critiqués pour ce qu’ils ne sont pas. La reprise du championnat? Certains présidents pensent personnellement et non collectivement, pensent à la leur fortune économique au lieu des désagréments qu’ils peuvent causer en ne terminant pas le championnat. Je suis avec Gravina et l’UEFA pour terminer la saison, même en juillet et en été. Un échec de conclusion serait une tragédie dans la tragédie, un bain de sang ».