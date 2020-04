Coronavirus Colombie EN DIRECT aujourd’hui, jeudi 2 avril: dernières nouvelles, cas confirmés et infectés de Covid-19, décès à Bogotá, San Andrés, Cartagena, Tolima et plus

Coronavirus en Colombie, Alerte SOS dans le pays. Ce mercredi 1er avril, Par Il vous indique la minute par minute et les détails sur les morts, les infections et les chiffres officiels de la ministère de la Santé, dans l’état d’urgence où nous sommes prêts à combattre Covid-19. Dans l’après-midi de cette journée, le pays du café rapporte 1 065 cas confirmés et 17 décès. Vous pouvez également accéder au site Web que le gouvernement a préparé pour obtenir des recommandations et des informations sur le Covid-19.

La ville de Bogotá reste en premier lieu avec les plus infectés, tandis que Valle del Cauca a également atteint plus de 100 infectés. La courbe continue de croître dans le pays et la population est de plus en plus préoccupée.

Coronavirus en Colombie, jeudi 2 avril: minute par minute

Coronavirus, Colombie | Les Colombiens de Genève se plaignent de l’abandon de la mission diplomatique. Une vingtaine de personnes ont envoyé une lettre, elles disent qu’elles n’ont pas été informées du vol humanitaire.Coronavirus, Colombie | Mintrabajo enquête sur 224 plaintes pour violation du droit au travail dans l’urgence. Le ministre du Travail, Angel Custodio Cabrera, a déclaré qu’il cherchait à protéger l’emploi des Colombiens et des alternatives légales afin que les entreprises puissent gérer la situation.Coronavirus, Colombie | Le maire de Barranquilla, Jaime Pumarejo, autorise de courtes promenades pour les personnes handicapées cognitives ou psychosociales, conformément à la situation d’urgence sanitaire et aux mesures adoptées par le gouvernement national.Coronavirus, Colombie | Le ministère de la Défense a annoncé qu’une usine militaire allait commencer à construire 3 000 lits et mobilier hospitalier, tandis que le constructeur automobile Ford prévoit de produire quelque 50 000 respirateurs pour servir les personnes touchées par la pandémie de coronavirus.Coronavirus, Colombie | La ville d’Ibagué, Tolima, est passée de 9 à 14 personnes infectées par COVID-19, mais c’est frappant mais il est frappant de constater que tout cela a été signalé dans cette capitale de 550 000 habitants.Coronavirus, Colombie | Le ministre de l’Intérieur, Alicia Arango, a assuré qu’il pourrait y avoir des amendes pouvant aller jusqu’à 30 millions de pesos pour les jokers qui feraient tomber les lignes 119 et 123. «Selon le dernier rapport remis par le service national des incendies, les services d’incendie du pays reçoivent , en moyenne, 30 et 40% des appels de type farce “, a-t-il déclaré.Coronavirus, Colombie | Après une série d’enquêtes chez des patients atteints de différents types de virus, la Fondation Valle del Lili a annoncé qu’elle dispose d’un traitement qui peut aider à prévenir la propagation du COVID-19 parmi les patients positifs et la communauté en général et la communauté médicale.Coronavirus, Colombie | Le président de la République, Iván Duque, a eu une conversation téléphonique avec son homologue coréen, Moon Jae-in, au cours de laquelle ils ont accepté d’aider et de coopérer avec notre pays dans la lutte contre le coronavirus.Coronavirus, Colombie | Faustino Asprilla, ancien attaquant de l’équipe locale, fera don de 100 000 préservatifs par le biais de sa marque «Tino». Il ne veut pas que la population ait plus d’enfants lorsqu’elle passe en quarantaine.Coronavirus, Colombie | Le gouvernement a renforcé sa présence militaire à la frontière avec l’Équateur avec 500 soldats, en particulier dans les passages illégaux, pour contenir la propagation du COVID-19 dans le pays.Coronavirus, Colombie | La société Cifras y Conceptos a publié la première grande enquête polimétrique sur les conséquences de la pandémie en Colombie et parmi les résultats, il est souligné que 87% se sont déclarés conformément à la quarantaine décrétée par le gouvernement national.Coronavirus, Colombie | Le Vice-Ministre de la santé, Alexander Moscoso, a souligné qu’il cherchait à détecter le plus grand nombre de personnes infectées, c’est pourquoi l’Institut national de la santé (INS) a élargi son réseau de laboratoires, ce qui permettra de réaliser quotidiennement 17 000 diagnostics. Bonjour. Nous commençons par la minute par minute et les nouvelles avec le décès du Covid-19 dans notre pays.

Coronavirus en Colombie, mercredi 1er avril: minute par minute

Coronavirus, Colombie | Le mercredi 1er avril, il a clôturé avec les chiffres suivants en Colombie: 1 065 personnes infectées, 17 décédées et 39 récupérées.Coronavirus, Colombie | Bogotá exhorte à annuler les stations et les URI en raison du risque de coronavirus. Le secrétaire à la Sécurité met en garde contre une forte possibilité de contagion des détenus.Coronavirus, Colombie | Pendant la quarantaine, 79% des signalements de violence domestique ont augmenté. La vice-présidente Marta Lucía Ramírez a ordonné le renforcement de la hotline 155.Coronavirus, Colombie | Le maire de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, décrète pico et cedula pour les supermarchés, les magasins et les banques.Coronavirus, Colombie | La Colombie s’apprête à effectuer 17 000 tests quotidiens de coronavirus. Il y aura un réseau de 60 laboratoires publics et privés. Le 15 avril, ils courraient déjà.Coronavirus, Colombie | Cela a changé l’isolement des intérêts de recherche en Colombie, selon Google. Les plus recherchés: gel antibactérien Bogotá, thé, brûleur de graisse, masque facial filtrant, masque facial en tissu anti-fluide, vitamine E, lipobleu, thermomètre numérique infrarouge rechargeable, stéthoscope, vitamine C injectable.Coronavirus, Colombie | Ils recherchent des femmes venues d’Europe et n’ayant pas respecté l’isolement. Ils sont colombiens et se trouvent à Bucaramanga, et les autorités les obligent à se conformer.Coronavirus, Colombie | Le gouvernement a été mis à jour avec ses obligations envers le personnel du secteur de la santé. La gouverneure Elsa Noguera a assuré que ces personnes devaient être motivées et bénéficier des meilleures garanties d’emploi.Coronavirus, Colombie | “Discrimination absurde, inadmissible et maladroite à l’encontre des agents de santé”, a déclaré Iván Duque. Le président national a déclaré que quiconque s’engage dans ces pratiques doit non seulement avoir une sanction sociale, mais aussi économique.Coronavirus, Colombie | Transmetro signale un déficit de plus de 2 milliards de dollars en raison de la réduction des opérations. Par une lettre, le Mass Transportation System a demandé à Mintransporte un financement pour garantir la continuité du service.Coronavirus, Colombie | Le gouverneur du département colombien de Nariño a exprimé mercredi sa préoccupation face à l’entrée illégale de quelque 3 000 Vénézuéliens et Équatoriens en provenance d’Équateur malgré le fait que la frontière avec ce pays a été fermée pendant trois semaines en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.Coronavirus, Colombie | L’ancien chef de l’ELN, Gerardo Antonio Bermúdez, alias «Francisco Galán», libéré de prison par le gouvernement colombien pour agir en tant que promoteur de la paix, a demandé à la guérilla de cesser les tirs unilatéraux d’un mois qui ont commencé ce mercredi en raison de l’épidémie du coronavirus n’est pas défini.Coronavirus, Colombie | Le ministère colombien de la Santé a confirmé mercredi 159 nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre total d’infections dans le pays à 1065 et enregistrant un décès de plus, portant le nombre de décès à 17.Coronavirus, Colombie | Maluma dit “What a chimba” au milieu de la pandémie de coronavirus. La star colombienne a publié mercredi la vidéo de son nouveau single sur sa chaîne YouTube et sur Instagram Live, avec un défi dans lequel il invite son adeptes de rester à la maison pendant la crise sanitaire.Coronavirus, Colombie | La Britannique de 84 ans, première patiente atteinte d’un coronavirus à Carthagène, est sortie.Coronavirus, Colombie | La chaîne de cafés Juan Valdez, qui a fermé ses magasins en Colombie et dans 13 autres pays en raison des mesures prises pour contenir l’expansion du coronavirus, a admis qu’elle subirait un coup dur financier en 2020 qui ne compromet pour l’instant pas l’activité de vente de boissons de café à moyen terme.Coronavirus, Colombie | L’ancien chef de la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) Francisco Galán, désigné par le gouvernement colombien comme promoteur de la paix, et qui a été libéré à cette fin, a demandé au groupe armé illégal de prolonger indéfiniment le cessez-le-feu annoncé tout au long de la Avril en raison de l’épidémie de coronavirus.Coronavirus, Colombie | Le président vénézuélien Nicolás Maduro a offert à la Colombie le don de deux équipements fabriqués en Chine pour le diagnostic du nouveau coronavirus, qui affecte plus de 900 personnes et a coûté la vie à 16 autres personnes dans ce pays.Coronavirus, Colombie | La CIDH a appelé mardi à garantir la santé des personnes détenues lors de l’épidémie de coronavirus, dénonçant les émeutes meurtrières en Colombie et en Argentine et une grève de la faim dans un centre pour migrants aux États-Unis pour protester contre la situation sanitaire.Coronavirus, Colombie | Deux policiers colombiens ont été enlevés ce mardi par des inconnus dans la région troublée de Catatumbo, à la frontière du Venezuela, à la veille du début du cessez-le-feu que la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) fera en avril en raison de la pandémie de coronavirus. . Nous commençons par la minute par minute et les nouvelles avec le décès du Covid-19 dans notre pays.

Coronavirus en Colombie: plateformes numériques dans le pays

La ville de Bogotá continue d’être la plus touchée, suivie de Valle del Cauca et d’Antioquia. Le président Iván Duque, accompagné du conseiller pour les affaires économiques et la transformation numérique, Victor Muñoz, et le président d’INNpulsa, Ignacio Galán, ont présenté ce dimanche les plateformes numériques que le gouvernement a mises au service des Colombiens pour faire face à la pandémie.

Victor Muñoz, conseiller pour les affaires économiques et la transformation numérique, a présenté la plateforme www.coronaviruscolombia.gov.co, qui contient des informations fiables sur covid-19 en Colombie. La plate-forme, a expliqué Muñoz, a quatre moments.

Tout d’abord, ce qui a à voir avec la ligne 192; deuxièmement, lié aux processus d’apprentissage pour ceux qui suivent des cours à domicile pendant la quarantaine.

Dans le troisième onglet, vous pouvez trouver des économies alternatives en période de coronavirus. Enfin, les utilisateurs de coronaviruscolombia.gov.co pourront trouver une plateforme pour faire un don à ceux qui en ont le plus besoin.

“Sur le site, nous avons la carte du monde et la séparation des données pour la Colombie, les personnes qui sont à domicile, dans les hôpitaux, les cas de personnes en amélioration et qui permet de surveiller le comportement de notre pays face à la pandémie”, a ajouté Duque. .

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que pour tout symptôme, appelez les services de santé sans frais au 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau Covid-19 peut à l’origine avoir été transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que ce coronovirus peut être transmis de personne à personne.

Le virus à l’origine de Covid-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus à l’origine de Covid-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, mais pas par voie aérienne.

