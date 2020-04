Coronavirus Colombie EN DIRECT, aujourd’hui mercredi 8 avril: cas positifs, récupérés, morts, décédés, dernière minute et dernières nouvelles de COVID 19 à Bogotá, Barranquilla, Medellín et plus Reste du monde

Suivez la minute par minute et tous les incidents LIVE et DIRECT de tout ce qui se passe en Colombie. Le Coronavirus en Colombie il continue d’augmenter et de faire des morts dans toutes les villes du territoire caféier. Au début du mercredi 8 avril, les chiffres officiels de la ministère de la Santé Dans le nord du pays, 1 780 cas confirmés de contagion et au moins 50 décès sont signalés, raison pour laquelle les inquiétudes sont plus grandes. Malgré ces chiffres décourageants, on sait que 100 personnes ont été renvoyées pour avoir surmonté cette maladie dans le nord du territoire.

Coronavirus en Colombie, mercredi 8 avril: minute par minute

Bonjour. Nous commençons par la minute par minute et l’actualité avec le passage de COVID-19 dans notre pays.

Coronavirus en Colombie: plateformes numériques dans le pays

La ville de Bogotá continue d’être la plus touchée, suivie de Valle del Cauca et d’Antioquia. Le président Iván Duque, accompagné par le conseiller pour les affaires économiques et la transformation numérique, Victor Muñoz, et le président d’INNpulsa, Ignacio Galán, ont présenté ce dimanche les plateformes numériques que le gouvernement a mises au service des Colombiens pour faire face à la pandémie.

Victor Muñoz, ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, a présenté la plateforme www.coronaviruscolombia.gov.co, qui dispose d’informations fiables sur covid-19 en Colombie. La plate-forme, a expliqué Muñoz, a quatre moments.

Tout d’abord, ce qui a à voir avec la ligne 192; deuxièmement, lié aux processus d’apprentissage pour ceux qui suivent des cours à domicile pendant la quarantaine.

Dans le troisième onglet, vous pouvez trouver des économies alternatives en période de coronavirus. Enfin, les utilisateurs de coronaviruscolombia.gov.co Ils pourront trouver une plateforme pour faire un don à ceux qui en ont le plus besoin.

“Sur le site, nous avons la carte du monde et la séparation des données pour la Colombie, les personnes qui sont à la maison, dans les hôpitaux, les cas de personnes en amélioration et cela nous permet de surveiller le comportement de notre pays face à la pandémie”, a ajouté Duque. .

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés coronovirus. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) recommande que pour tout symptôme, appelez les services de santé sans frais au 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau COVID-19 peut avoir été transmis à l’origine par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que ce coronovirus peut être transmis de personne à personne.

Le virus responsable du COVID-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus à l’origine du COVID-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, mais pas par voie aérienne.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ