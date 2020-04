Coronavirus, Conte: «Nous travaillons sur la phase 2: plan national de reprise des activités de production le 4 mai» | Serie A

Le premier ministre Giuseppe Conte utilise Facebook pour mettre à jour l’Italie sur l’urgence du coronavirus. A l’issue de la réunion de la salle de contrôle entre le gouvernement, les régions et les autorités locales, Conte a publié le post suivant: «La réunion de la salle de contrôle entre le gouvernement, les régions et les autorités locales vient de se terminer, au cours de laquelle, avec les ministres compétents , Je voulais informer la délégation des gouverneurs, des maires et des présidents de province du plan de travail pour la «phase deux» que l’exécutif mène, assistée par le groupe de travail d’experts et le comité scientifique technique.

Les effets positifs du confinement du virus et de l’atténuation de la contagion commencent à être mesurés, mais ils ne sont pas encore de nature à permettre de réduire les obligations actuelles et d’abaisser le seuil d’alerte.

Dans l’intervalle, les travaux du Gouvernement se poursuivent sans cesse sur un programme national pouvant permettre la reprise d’une grande partie des activités de production dans des conditions de sécurité maximale, qui gardent toujours sous contrôle la courbe épidémiologique et la capacité de réaction de nos structures hospitalières.

Les représentants des gouvernements locaux ont également exprimé leur soutien au plan de l’exécutif adopter un plan national contenant des orientations homogènes pour toutes les Régions, afin de procéder, raisonnablement le 4 mai, à une reprise des activités de production actuellement suspendues, selon un programme bien structuré, qui concilie protection de la santé et besoins de production.

Un tel plan structuré devrait garantir des conditions de sécurité maximales sur le lieu de travail et sur les moyens de transport.

Nous devrons poursuivre la discussion avec tous les partenaires sociaux et les associations professionnelles pour réaffirmer la volonté commune de renforcer le protocole de sécurité sur le lieu de travail, déjà approuvé en mars dernier, et de poursuivre sur la voie du renforcement du travail intelligent.

En termes de mesures de protection de la santé, le gouvernement continue de travailler à la mise en œuvre des hôpitaux Covid, à l’assistance territoriale et à tirer le meilleur parti des applications et des tests technologiques afin de rendre la stratégie de prévention et de contrôle des infections plus efficace ” .