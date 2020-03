Coronavirus | Covid-19 | WhatsApp | Combien de données consomme un appel vidéo? États-Unis | Megas | Données | Applications | Apps | Viral | Tutoriels | NNDA | Technologie NNRT

Un détail que vous devez garder à l’esprit si vous télétravaillez. WhatsApp C’est l’une des applications les plus utilisées pour effectuer des appels vidéo afin de coordonner les activités professionnelles pendant la période de quarantaine obligatoire établie par plusieurs gouvernements à travers le monde, par exemple aux États-Unis.

Grâce à cela, une personne peut communiquer avec une autre en appuyant sur le bouton de la caméra qui est en conversation WhatsApp. Vous pouvez même passer des appels vidéo de groupe pour parler à quatre personnes en même temps sans aucune interruption.

Bien que certaines compagnies de téléphone proposent des appels vidéo WhatsApp Gratuits dans leurs services, d’autres restreignent simplement lesdites réglementations à l’envoi de SMS. Savez-vous combien de mégaoctets vous passez par minute?

Selon le portail Xataka Movil, un appel vidéo de 10 minutes passé sur l’application Facebook génère une dépense totale de 73,5 mégaoctets. Alors que si vous exécutez une communication pouvant durer jusqu’à 1 heure, par exemple, pour effectuer une coordination bureautique, elle peut nécessiter jusqu’à 0,44 Go.

Combien de mégaoctets pouvez-vous dépenser pour un appel vidéo sur WhatsApp? Vous devez le faire. (Photo: WhatsApp)

Le site Web partage également que si vous utilisez le Face Time de l’iPhone, un appel de 10 minutes vous coûterait 31,6 Mo et une heure à 0,19 Go, devenant l’application qui utilise le moins de mégaoctets pour parler et voir l’autre personne.

N’oubliez pas que si vous devez passer un appel vidéo en WhatsApp Pendant la période de quarantaine mandatée par le coronavirus, il est préférable de se connecter à votre réseau Wi-Fi afin que votre télétravail ne soit pas affecté.

Savez-vous comment passer un appel vidéo? Voici les étapes. (Photo: WhatsApp)

Comment passer un appel vidéo de groupe?

La seule condition pour qu’il fonctionne parfaitement est d’avoir un réseau Internet suffisamment bon pour qu’il n’y ait pas de croisements ou de retard qui vous empêchent de vous connecter ou de recevoir le message trop tard.

Pour effectuer un appel de groupe ou un appel vidéo, commencez par l’un des contacts, puis appuyez sur le bouton “Ajouter des participants” situé dans le coin supérieur droit.

D’un autre côté, si vous devez passer un appel vidéo normal, appuyez simplement sur le bouton de l’appareil photo et c’est tout. Cet outil est disponible dans l’application depuis 2016 et la société assure qu ‘«au total, il y a plus de 2 milliards de minutes d’appels par jour».

Nouveaux emojis WhatsApp

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de chat. Récemment ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, moto-taxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été publiées.

Oui bien WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020. (Photo: WhatsApp)

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce «groupe restreint» ont été choisis après que leur sous-comité sur les emojis «a analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs» à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus. dans la liste et d’autres informations.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsAppEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons l’émoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, la main serrée, les gens étreignant, le ninja sont également activés.

On verra également des gens en smoking, des robes de mariée, des hommes et des femmes allaitant au biberon leurs enfants, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.