Coronavirus: De Laurentiis contre Napoli-Inter à huis clos. Le ministre Spadafora: «Stade vide et laid». Une femme infectée à San Siro pendant Atalanta-Valencia | Primapagina

L’alerte au Coronavirus en Italie affecte également le monde du football.

14h50 – La femme infectée à Fiumicino avait été à San Siro pour voir la Ligue des Champions Atalanta-Valence, Match de huitième de finale de la Ligue des Champions. Et c’est là, selon les médecins, qu’il y a peut-être eu la première chance de contagion.

12h25 – Entre-temps, l’Inter Milan Curva Nord était de retour dans la Lega Calcio de Milan pour un sit-in de protestation.

12h15 – Aurelio De Laurentiis prend parti: le président de la Naples, Comme le rapporte le Corriere della Sera, aurait demandé à Lega Calcio, Figc et Coni hier soir de jouer la demi-finale de retour avec leInter, prévue pour jeudi prochain, avec des portes ouvertes au San Paolo. Si la préfecture ou le gouvernement décidait de le faire jouer à huis clos, le patron serait prêt à s’y opposer, invoquant un report à une date à attribuer. Pour le défi, Napoli a déjà vendu 40 000 billets.

11:30 – Vincenzo Spadafora, ministre des politiques de la jeunesse et des sports, il a parlé dans une interview avec Il Corriere della Sera des reports des 5 matches de Serie A par décision de la Ligue, de la FIGC et du CONI: “Le gouvernement a donné deux possibilités: reporter ou jouer à huis clos. La Ligue a décidé de reporter, également pour éviter le spectacle des stades vides. Une décision autonome. Bien sûr, cela crée un précédent, et je comprends qui dit qu’il doit, heureusement pour trois régions et non plus six, également pour le prochain tour. Le stade vide aurait fait le tour du monde. Mais maintenant je demande une régularité absolue. Dans un moment avec plus d’un millier de personnes infectées et près de trente morts, ce n’est pas ma première pensée. Je comprends les griefs des fans, mais ce ne peut pas être le point de vue à partir duquel juger des décisions difficiles. Maintenant, c’est à la Ligue de tout faire, même de démonter et de remonter les jours si nécessaire, pour équilibrer le calendrier dans les prochaines semaines. Je demande qu’il ne reste même pas l’ombre du soupçon sur la régularité du championnat. lta pour les prochains jours dépend de la ligue, ainsi que de faire de la place dans un calendrier trop serré. J’espère que cela servira de leçon pour les saisons à venir. Je demanderai que tout soit fait pour assurer un traitement égal à tous les clubs. Mes seuls interlocuteurs ont été les dirigeants de Coni, Figc et Lega calcio, représentants des arbitres et des joueurs “.

10.00 – Tout en continuant à discuter du report des cinq matches de Serie A ce week-end, pour protéger la santé des mesures ont également été émises à Lecce: pour le match d’aujourd’hui contre l’Atalanta, il a été décidé de soumettre les fans de Bergame à des termoscanners à leur arrivée dans la zone de préfiltration du stade, avant d’accéder aux tourniquets du secteur invité.