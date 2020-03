Coronavirus: des vies changent, le sport se ferme, les chiffres font peur. Mais notre adversaire est destiné à perdre (le “quand”, cependant, dépend de nous)

Mais oui, aujourd’hui à la première personne tant les formalismes si le vent les enlève.

Après 15 ans d’éditoriaux footballistiques rédigés avec une extrême légèreté (euphémisme, je suis un idiot) je prends un bon recul: il n’y a pas de quoi rire.

Et je ne vais même pas parler des balles qui roulent, des équipes qui gagnent et perdent, des matchs à l’extérieur, des matchs à récupérer, des rêves de ligue qui s’effacent, d’autres encore debout, des classements, etc.

Désolé, mais ce n’est vraiment pas le moment.

Cet espace a toujours été très suivi et le mérite en revient à ceux qui l’ont créé, sa majesté l’éditeur Andrea Pasquinucci. Aujourd’hui, il doit être utilisé pour dire quelque chose que vous avez déjà entendu et que vous avez déjà dit, mais peut-être que cela ne vous est pas encore venu à l’esprit: restez à la maison, ne sortez pas, enfermé dans vos quatre murs. Ce n’est pas une merde appelée “tant pour” c’est une question de survie et, vraiment, ce n’est pas mon intention de créer un alarmisme bon marché, mais de toute façon, c’est le cas.

J’écris de Milan et, peut-être, ceux qui ne vivent pas en Lombardie ou dans l’une des fameuses “zones à risque” n’ont pas encore perçu la gravité de la situation et pensent “oui, ok, mais maintenant n’exagérons pas”. Mais non, c’est juste le moment de dire les choses telles qu’elles sont: l’affaire des coronavirus est une panne de balles qui ne permet pas l’indifférence, l’étroitesse d’esprit, surtout elle ne s’entend pas avec l’imbécillité de ceux qui, encore aujourd’hui, pensent vivre “vacances de Pâques” extraordinaires et très larges.

Nous ne sommes pas en vacances, nous sommes en état d’urgence et, heureusement, ceux qui gèrent les choses sur le plan de la santé savent ce qu’ils font et ils le font incroyablement bien. Ici, peut-être y a-t-il plus de problèmes au niveau politique, mais pour les controverses extraordinaires “beaucoup au kilo” il y aura du temps pour envoyer des virus baiser (oui, je l’ai écrit en français).

En attendant, tout le sport se ferme, du moins le sport “d’équipe”. Le président du CONI a pensé à briser le retard après des jours et des jours passés à jouer le jeu du blâme. Nous y sommes arrivés tard, mais nous y sommes arrivés (aujourd’hui “le football” réuni en session extraordinaire annoncera l’arrêt).

Avouons-le, il ne s’agit pas seulement de protéger les athlètes mais aussi de donner un sens aux choses: en ce moment, le football et ses frères et sœurs ne sont pas et ne peuvent pas être une priorité, surtout s’ils contribuent à envoyer des messages erronés (contacts forcés, rassemblements minchioni qui ne comprennent pas où nous sommes, autres conneries). Beaucoup se demandent: «Si le championnat ne se termine pas, attribuez-vous quand même le championnat ou annulez-vous tout? Qui rentre? ” et il n’y a vraiment pas de réponse en ce moment, et cela n’a pas de sens de la demander.

Terminons. Nous, les Italiens, nous sommes bien faits, la plupart d’entre nous ont compris ce qui se passe et se comportent de manière sensée (aussi parce que, disons-le, ils nous disent de rester chez nous, de ne pas casser les pierres du Sahara en août) travailler “par la force” et serrer les dents, d’autres encore (presque tous) perdent beaucoup d’argent mais se mordent la langue car “il n’y a pas d’alternative”. Et puis il y a les minchioni, ceux qui se baisent, ceux qui risquent d’adoucir (au vrai sens du terme) les autres, ceux qui réclament l’apérivirus et le ski en entreprise. Ici, si pour Covid19 un vaccin sera trouvé, pour ceux-là, les imbéciles, il n’y a rien à faire. Après tout, nous nous y sommes habitués.

Terminer. Soyons patients. Bientôt nous reviendrons nous insulter comme nous le savons pour le ballon qui roule, pour l’instant nous n’avons qu’un seul adversaire, puant, invisible et en tout cas destiné à perdre. Nous décidons du moment du “jeu”: plus nous sommes enfermés, plus vite nous sortons des balles. Bonjour; salut.

Ps. Je te vois: ne mange pas trop sur ces canapés graisseux qui sont des bites.