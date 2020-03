Coronavirus, D’Orazio dit non à la convocation. L’agent: «Il est récemment devenu papa, il n’en avait pas envie» | Autres ligues Italie

Dans la liste des joueurs appelés pour le défi contre Chievo Verona, Bepi Pillon, entraîneur du Cosenza, n’a pas pu écrire le nom de Thomas D’Orazio, gaucher à l’extérieur des Loups, qui, avec son partenaire Bruccini, il a préféré ne pas partir avec ses compagnons pour la Vénétie. La raison? Cela s’explique par son agent, Carlo Di Renzo, à Gianlucadimarzio.com: “Voulant se protéger et protéger sa famille, Tommaso est devenu papa pour la première fois ces derniers mois: il n’avait tout simplement pas envie de mettre sa santé personnelle et celle de son enfant en danger. Malheureusement, la situation à ces heures se dégrade dans toute l’Italie et Tommaso, après avoir soigneusement évalué, a préféré ne pas participer à un voyage dans une zone à risque. Il a une famille et un petit enfant: c’est la seule raison. ”