Coronavirus d’urgence, Rugby et Basketball déclarent la fin de leurs saisons

ROME. Les premiers arrêts ont eu lieu lors des championnats sportifs en Italie, du premier rugby et maintenant aussi du basket. Les compétitions se clôturent donc du fait de la pandémie de Covid-19. En ce moment FIR et Federbasket ont fait savoir qu’il n’y a absolument aucune condition sanitaire et technique pour reprendre les tournois.

PREMIER ARRÊT DÉFINITIF

Des pertes de plusieurs millions d’euros, entre autres pour le basket-ball, il y a le risque que des réalités différentes ne s’inscrivent pas aux prochains championnats ou ne demandent pas l’auto-relégation. Ces derniers jours, la FIR, avec un communiqué de presse ad hoc, a définitivement suspendu la saison 2019/20 avec le blocage des promotions et rétrocessions, en plus bien sûr de la non-cession du titre.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil fédéral de la FIR s’est réuni en vidéoconférence le jeudi 26 mars pour définir les mesures à prendre face à la pandémie Covid-19 en cours, après avoir suspendu temporairement toutes les formes d’activité concurrentielle jusqu’au 3 avril. L’organe directeur du rugby italien a approuvé la suspension définitive de la saison 2019/2020. La décision du Conseil détermine la non-attribution des titres de Champion d’Italie prévue par la réglementation et, en même temps, tous les processus de promotion et de rétrocession. La reprise de l’activité intérieure pour la saison 2020/21 sera ensuite réglementée par le Conseil et communiquée au mouvement. En prenant une décision sans précédent dans l’histoire du rugby italien depuis la Seconde Guerre mondiale à ce jour, le Conseil a tenu le plus grand compte des valeurs fondatrices du rugby italien et de leur impact actif sur la société civile et les clubs, dans le but de répondre aux trois aspects essentiels:

protéger la santé et l’avenir des joueurs de rugby de tous âges et de tous niveaux de notre pays, de leurs familles et de leurs communautés. montrer comment le jeu de rugby est prêt à répondre de manière éthique aux conditions générales du pays, sévèrement mis à l’épreuve en économique des événements épidémiques actuels en s’attaquant – comme forme appropriée de partage – au sacrifice d’une suspension si incidente sur l’activité compétitive nationale. permettre aux clubs de tous niveaux d’opérer dans un régime de clarté par rapport aux activités prévues dans les prochains mois.

Le président et le conseil d’administration réitèrent également que l’attention de la Fédération est portée sur les clubs, les joueurs, les techniciens et le personnel, les managers, les officiels de match et, plus généralement, sur toutes les composantes de notre mouvement et que , en vue de leur protection, des mesures de soutien extraordinaires seront lancées. Ces mesures seront préparées par le président et le Conseil dans les prochaines semaines, conformément aux indications du Conseil des ministres, CONI, les instances internationales dont FIR est membre et avec la nécessité de maintenir la viabilité globale du budget fédéral. À cet égard, le Conseil fédéral a décidé de se mettre à jour à 15 heures le mercredi 1er avril 2020.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU FEDERBASKET

Dans le contexte du drame d’urgence que vit notre pays et, plus généralement, l’ensemble de la communauté mondiale, suite aux analyses effectuées lors de la réunion du Conseil fédéral du 9 mars et après avoir écouté l’avis du vice-président adjoint, de la Représentant de la consultation et du coordinateur des activités du Secteur Agonistique, le Président de la FIP Giovanni Petrucci a décidé d’adopter la disposition déclarant la saison 2019/2020 terminée pour chaque activité (mini-panier, jeunesse, senior, femme, homme) organisée par les Comités régionaux FIP.