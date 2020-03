Coronavirus Emergency, CR Campania la proposition du conseiller Errichiello: “Remise pour …”

NAPLES. L’urgence du Coronavirus a conduit, après la promulgation du décret du Conseil des ministres, à la suspension de la plupart des manifestations sportives et au-delà. Le Comité Régional de Campanie, en alignement avec le LND, a donc arrêté tous les championnats en vue de la prochaine manche et jusqu’au 15 mars.

LA PROPOSITION

À cet égard, l’un des membres du conseil d’administration du CR Campania, Salvatore Errichiello, a envoyé une communication au président Carmine Zigarelli, dans laquelle il lance une proposition de soutien aux clubs de football de Campanie en ce moment de grande urgence.

Au président du Comité régional de Campanie, le Dr Zigarelli

Aux membres du conseil d’administration de la C.R. Campanie

Au président des commissaires aux comptes de la C.R. Campanie

Au secrétaire du C.R. Campanie

Et, p.c. Au président de la Ligue nationale amateur – l’honorable Cosimo Sibilia

Aux membres du conseil d’administration de la Ligue nationale amateur

Au président du Comité des commissaires aux comptes du LND

Le soussigné Errichiello Salvatore, en tant que membre du conseil d’administration du comité régional de Campanie de la LND, considérant qu’avec la communication officielle n.80 du 5 mars 2020 la «suspension de toutes les activités sportives amateurs se déroulant dans le cadre de la CR Campanie – l.n.d. et les cinq délégations provinciales et la suspension de toutes les activités sportives dans le secteur de la jeunesse et de l’école et des activités de base jusqu’au jour des compétitions le 15 mars 2020 “;

considérant que ces mesures entraîneront une augmentation sûre des coûts de gestion des sociétés campaniennes pour les dépenses supplémentaires (terrains de sport denses, frais médicaux supplémentaires, frais de gestion pour les membres, etc.);

considérant que le blocage des activités pourrait faire baisser les revenus des clubs du secteur jeunesse, nous demandons d’évaluer la possibilité de restaurer les clubs sportifs participant aux championnats fédéraux LND et aux championnats fédéraux du secteur jeunesse et école avec une remise de au moins 20% des dépenses fédérales payées par les sociétés.

Un tel rafraîchissement en faveur des entreprises peut être, au moins en partie, imputé au poste du comité budgétaire du comité régional qui prévoit les dépenses des organes fédéraux (président, conseil d’administration, cadres fédéraux, etc.). D’autres sommes peuvent être obtenues en économisant sur certaines dépenses des événements organisés par le Comité régional de Campanie.

Bien sûr, je peux traiter cet argument au sein du comité exécutif du comité régional de Campanie que j’espère que le président convoquera dans un bref délai, je note que les décisions prises avec la communication officielle n ° 80 du 5 mars 2020 n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par le Conseil exécutif de la CRCampanie, comme cela s’est produit dans tous les autres comités régionaux du LND.

Sûr d’une évaluation sérieuse de la proposition, cordialement.

Dr. Salvatore Errichiello

Membre du conseil d’administration de la C.R. Campanie

CLIQUEZ ICI POUR LE DÉCRET INTÉGRAL DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE