Coronavirus en Allemagne: ils ont été expulsés de Leipzig vs. Leverkusen comme «prévention pour la sécurité de la Bundesliga | 2020 Allemagne

Il coronavirus progrès ces derniers jours, mais jusqu’à présent, cela n’a pas fait correspondre les Bundesliga Ils se jouent à huis clos comme c’est le cas de la Ligue italienne. Dimanche dernier, l’équipe de RB Leipzig a fait match nul (1-1) dans une situation locale avec le Bayer Leverkusen de l’Argentin Lucas Alario, un résultat qui l’a éloigné du leader du championnat, le Bayern Munich. Mais ce qui s’est passé sur le terrain n’a pas retenu l’attention de la presse de ce pays.

Cependant, dans cette comparaison, il y avait un fait malheureux en raison de la coronavirus. Il se trouve que les touristes japonais se sont rendus au Red Bull Arena pour voir in situ le choc entre les Leipzig et Leverkusen, mais ont été retirés de l’enceinte par le personnel de sécurité comme mesure de «prévention» de la maladie. Comme il se lit.

Le journal AS maintient ce lundi dans son édition numérique que les citoyens japonais ont dénoncé ce fait via leurs comptes Twitter. Ils ont expliqué qu’ils avaient été expulsés du stade «en utilisant le coronavirus comme prétexte »pour, en plein déroulement de la réunion, les retirer. Etonnant.

Les alertes mondiales pour le coronavirus

De plus, les fans n’étaient même pas la zone Ultras des deux sets; Ils n’étaient qu’avec l’idée de connaître un peu plus le football allemand. Cependant, dix membres de l’organe de sécurité de l’enceinte l’ont clairement indiqué à cet égard. Une déclaration du club est attendue pour ce fait.

N’oubliez pas que le coronavirus Il compte plus de 235 cas confirmés au Japon et six décès. La série A, par exemple, a décidé de reporter des matchs comme la Juventus contre L’Inter Milan (qui devait se jouer dimanche) comme moyen de prévenir la propagation de la maladie.

