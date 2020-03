Coronavirus en direct: Google Maps vous montre en temps réel le nombre de patients infectés par COVID-19 de tous les pays du monde | China Live | Temps réel | Smartphone | Google | Applications | Apps | Mexique | Espagne | Colombie | Pérou | Argentine | Italie | France | Technologie de Wuhan

Le nouveau coronavirus Ce samedi a dépassé le chiffre de 150 000 touchés dans le monde, et tous les pays, des États-Unis à l’Espagne, en passant par la Russie, ferment leurs frontières et accélèrent leurs mesures visant à atténuer l’impact de la pandémie. COVID-19 a déjà tué plus de 5 700 personnes dans 137 pays, selon le décompte de l’. basé sur des chiffres officiels, ce qui porte le nombre de personnes infectées à 151 767. De cette façon, nous vous faisons savoir comment l’épidémie se propage Google Maps temps réel. À ce jour, le Pérou compte déjà 43 cas confirmés.

Espagne, le pays européen à côté de Italie Là où la pandémie progresse le plus rapidement, il y a eu 1 500 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, approchant les 6 000 affectées et faisant plus de 180 morts.

Le gouvernement espagnol, qui a déclaré l’état d’alerte, a ouvert un conseil des ministres des urgences qui a continué de se réunir samedi en milieu d’après-midi. Le pays, qui s’est réveillé pratiquement paralysé, attend avec appréhension l’annonce des principales mesures.

Le directeur général du Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a assuré que le nombre de cas en dehors de la Chine a conduit l’organisation à changer la définition d’épidémie en pandémie. Il a également déclaré que plus de 90% de toutes les infections se sont produites dans seulement quatre pays et que deux d’entre eux (la Chine et la Corée du Sud) ont déjà réussi à réduire le nombre de cas.

Quand le coronavirus est-il arrivé au Pérou?

Le président du Pérou a confirmé vendredi le premier cas de la nouvelle coronavirus, avec laquelle sept pays d’Amérique latine sont déjà touchés par l’épidémie. “C’est un homme de 25 ans qui était en Espagne, en France et en République tchèque”, a déclaré le président. Martín Vizcarra lors d’une conférence de presse. En plus de Pérou, cas de COVID-19 dans Chili, Argentine, Brésil, Équateur, Mexique et République dominicaine.

Ce vendredi 13 mars, le président de la République Martín Vizcarra, a confirmé le cas à 28 personnes au Pérou. Il convient de noter que les six nouveaux patients étaient en contact avec les précédents infectés. “Nous constatons que la progression arithmétique, c’est-à-dire qu’elle n’est pas exponentielle par rapport à d’autres pays”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Il est à noter qu’il y a quelques jours, il a également été «décidé que le début de l’année scolaire devrait être reporté au 30 mars. Nous avons l’obligation de protéger les enfants et les adolescents “, a-t-il déclaré.

De même, le patron Martín Vizcarra ont indiqué qu’ils avaient pris la décision d’adopter une norme interdit tout type de divertissement de toute nature qui rassemble plus de 300 personnes. Il sera interdit pendant la durée de l’urgence. De toute évidence, dans des concentrations massives, cette source de contagion est générée “, a-t-il indiqué depuis le palais du gouvernement.

Premier message à la nation du président Martín Vizcarra sur le coronavirus

[EN VIVO] Le président Vizcarra confirme le premier cas de coronavirus dans le pays chez un patient masculin au Pérou ► https://t.co/F1La2M66iW pic.twitter.com/D6vcTdJzBr

– América Noticias (@noticiAmerica) 6 mars 2020

Bilan du coronavirus dans le monde jusqu’à aujourd’hui, samedi 14 mars

Le nouveau coronavirus a causé au moins 5764 morts dans le monde depuis sa parution en décembre, selon un bilan établi par l’. sur la base de sources officielles, ce samedi 14 mars.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 151 760 cas de contagion ont été enregistrés dans 137 pays ou territoires. Depuis hier, 417 nouveaux décès et 11 037 infections ont été enregistrés dans le monde. Au cours des dernières 24 heures, les pays qui ont enregistré le plus de décès ont été Italie, avec 175 nouveaux décès; Iran (97) et Espagne (63).

La Chine continental (sans compter Hong Kong et Macao), où l’épidémie a éclaté fin décembre, compte au total 80 824 personnes infectées, dont 3 189 sont mortes et 65 541 ont été complètement guéries. Au cours des dernières 24 heures, seulement 11 nouveaux cas et 13 décès ont été enregistrés.

Dans le reste du monde, ce samedi, il y a un total de 2 575 décès (404 de plus que la veille) et 70 943 cas (11 026 nouvelles infections). Après la Chine, les pays les plus touchés sont l’Italie, avec 1 441 décès et 21 157 cas; Iran, avec 611 décès (12 729 cas); Espagne, avec 183 décès (5 753 cas) et France, avec 79 décès (3 661 cas).

Samedi très tôt, et depuis le début de l’épidémie, l’Asie a connu 91 480 infections (3 303 décès), l’Europe, 42 828 (1 771); Moyen-Orient, 13 950 (623); États-Unis et Canada, 2 600 (52); Amérique latine et Caraïbes, 418 (5); Afrique, 247 (7) et Océanie, 244 (3). Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales compilées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus

Confirmation du premier cas de coronavirus à Arequipa

Pour sa part, le ministre de la Santé, Elizabeth Hinostroza a déclaré, face à l’alarme au Pérou, que “nous sommes approvisionnés en vaccins et qu’un nouveau lot devrait entrer en avril”. Le chef de secteur réitère la recommandation à la population de se laver les mains en moyenne pendant 20 secondes.

Le coronavirus, aussi appelé Pneumonie à Wuhan, menace de se propager à l’ensemble de la planète, ce qui inquiète la population. À cause de, Google Maps, a décidé de contribuer avec sa plateforme interactive. L’application permettra à tous les utilisateurs de voir EN DIRECT les endroits où il y a des cas confirmés, étudiés et rejetés dans le monde.

La carte de Google Maps Il est assez simple d’utilisation, il suffit d’ouvrir l’application de votre téléphone portable pour indiquer votre lieu d’origine et jusqu’où vous souhaitez aller. L’application fait tout d’elle-même et vous n’avez pas besoin d’être un expert pour tout comprendre.

Qu’est-ce que et comment se transmet le coronavirus apparu en Chine?

Grâce aux réseaux sociaux et à l’utilisation de Google Maps, les utilisateurs ont produit une carte mise à jour en temps réel dans laquelle les parties du monde coronavirus est arrivé et combien de cas ont été signalés.

Il convient de noter que cette maladie est une mutation des épidémies d’origine animale et qui a commencé à se propager à l’homme, entraînant des réactions telles que fièvre, toux, essoufflement, pneumonie et douleurs musculaires.

“Les coronavirus il s’agit d’une vaste famille de virus, dont certains peuvent provoquer diverses maladies humaines, allant du rhume banal au SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). Les virus de cette famille peuvent également provoquer diverses maladies chez les animaux “, explique l’OMS.

Vous le savez donc déjà. Si vous souhaitez enregistrer la carte d’origine de Google Maps sur les cas de coronavirus, alors nous vous laissons le lien suivant.

Google Maps et les pays infectés par le coronavirus

Ce matin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrit l’épidémie de coronavirus (COVID-19) comme une pandémie, s’étant propagée simultanément dans plus de 100 pays à travers le monde.

Sur la carte, vous pouvez voir les cas confirmés, les décès, les cas suspects et ceux qui sont rejetés. Au total, jusqu’à présent, plus de 25 000 cas auraient été associés à des coronavirus.

La carte du Centre de science et d’ingénierie des systèmes de l’Université Johns Hopkins suit les cas de coronavirus dans le monde entier.

L’outil collecte des données auprès des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA (CDC), l’Organisation mondiale de la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) et le site Web chinois DXY, qui regroupe les données de la Commission nationale chinoise de la santé et du CCDC. Les résultats fournissent un aperçu global des cas de coronavirus en temps réel.

Une nouvelle carte révèle l’expansion du Coronavirus. (Photo: capture)

La carte interactive pointe vers les régions où les patients ont été diagnostiqués avec un coronavirus: plus il y a de cas dans une région, plus votre point sur la carte sera grand (à ce moment, le plus grand point appartient à la province du Hubei, où il est originaire l’éclosion).

La carte suit également les décès, au total et par ville.

Lauren Gardner, directrice du Center for Systems Science and Engineering et professeur de génie civil à Johns Hopkins, a déclaré début février que la carte n’est pas seulement une ressource pour le public: les responsables de la santé peuvent télécharger les données, qui serviront à recherche sur le coronavirus à l’avenir.

QU’EST-CE QUE LE CORONAVIRUS HUMAIN?

Les les coronavirus sont une grande famille de virus, mais seulement quelques-uns, six ou sept infectent des personnes. Il s’agit d’un genre de virus à ARN vertébré Coronaviridae; c’est-à-dire qu’ils utilisent de l’acide ribunocléico comme du matériel génétique.

Le Le nom du coronavirus dérive de l’apparence de l’enveloppe au microscope électronique d’être couronné d’un anneau de structures arrondies. Cette morphologie est formée par des projections (peplomères) de l’enveloppe, qui sont des protéines qui émergent de la surface du virus et déterminent son tropisme par son hôte.

La forme la plus légère de ce virus survient par un rhume.Mais s’il s’agit d’un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), il peut être mortel, comme cela s’est produit en Chine en 2000, l’année au cours de laquelle il a tué 774 des 8 098 personnes infectées.

Médecin péruvien chargé de trouver le vaccin contre le coronavirus

L’analyse du code génétique du nouveau virus montre qu’il est plus étroitement lié au SRAS qu’à tout autre coronavirus humain.

SYMPTÔMES DE CORONAVIRUS

Le le symptôme le plus fréquent du coronavirus est la fièvreBien que certains cas incluent des difficultés respiratoires, de la fatigue, une toux sèche, des maux de gorge, des frissons et une gêne générale.

Dans le cas du coronavirus causant le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), le spectre clinique de ce type d’infection varie de l’absence de symptômes aux symptômes respiratoires légers ou aigus. Cette typologie présente généralement une toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. La pneumonie est fréquente et des symptômes gastro-intestinaux peuvent également être enregistrés, en particulier la diarrhée, a publié le portail Prenez soin de vous Plus.

La transmission

Les scientifiques de l’Imperial College de Londres estiment que “en moyenne, chaque cas (d’un patient porteur du nouveau coronavirus) a infecté 2,6 personnes de plus”.

Appelée «taux de reproduction de base» ou R0, cette mesure est importante pour comprendre la dynamique d’une épidémie.

Dans le cas du SRAS, on estime que chaque cas infectait en moyenne 2 à 3 personnes (comme la grippe), mais avec de grandes disparités: il y avait des “super émetteurs” capables de contaminer des dizaines de personnes.

Dans le cas du nouveau virus, une question cruciale se pose: dans quel état d’infection le patient devient-il contagieux.

Ministre de la Santé: Nous avons 4 cas de patients suspectés de coronavirus

COMMENT PRÉVENIR LE CORONAVIRUS?

La grande peur et l’angoisse ont causé la propagation du coronavirus dans le monde, une maladie qui dépasse 14 380 personnes infectées dans près de vingt pays, ainsi que la mort de 720 personnes uniquement en Chine, le pays où son origine a été signalée. Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé chacun à se préparer contre le virus.

Pour nous protéger du coronavirus, l’OMS a formulé une série de recommandations, parmi lesquelles: lavage à la main, se couvrir le nez en éternuant, faites bien cuire la viande et les œufs et évitez tout contact étroit avec des animaux sauvages ou d’élevage.

Évitez tout contact étroit avec des personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës. Lavez-vous les mains fréquemment, surtout après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement. Cela devrait être fait avec de l’eau et du savon. Utilisez également un bon désinfectant pour les mains à base d’alcool. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec vos mains sans vous laver. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets qui sont touchés fréquemment. Les personnes atteintes d’infections respiratoires aiguës doivent garder leurs distances avec les autres personnes, se couvrir la bouche en toussant et éternuer avec des mouchoirs ou des vêtements jetables. Faire bien cuire la viande et les œufs pour éviter tout contact avec les aliments. Également recommandé , éviter les contacts non protégés avec des animaux d’élevage ou sauvages Chine: isolement et inquiétude à Pékin (02/06/2020)

Y A-T-IL UNE CURE CONTRE LES CORONAVIRUS?

Bien que, jusqu’à présent, il soit inconnu guérir contre le coronavirusLa vérité est que les scientifiques de différents pays travaillent à en trouver un pour ralentir leurs progrès et aider ceux qui en souffrent déjà.

À cet égard, l’OMS a signalé que plus de 20 vaccins contre le COVID-19 étaient en cours de développement dans le monde. De plus, plusieurs thérapies sont en cours d’essais cliniques. En attendant, nous en présentons quelques-uns:

Médicaments contre le SIDA

En Espagne, les médicaments utilisés pour prévenir le SIDA tels que le lopinavir / ritonavir et l’interféron bêta, une protéine qui aide les cellules à ne pas être infectées, seraient une combinaison parfaite pour arrêter COVID-19. Cela a été annoncé par des spécialistes de l’hôpital Virgen del Rocío de Séville, qui l’ont utilisé pour traiter avec succès le premier cas de contagion enregistré dans ce pays concernant le SRAS-CoV-2, a rapporté Le pays.

“Il s’agit d’un traitement expérimental qui a donné de bons résultats contre d’autres virus. L’un de ses plus grands avantages est qu’ils sont approuvés et utilisés dans d’autres indications, il n’y a donc aucun doute sur leur innocuité », a déclaré Albert Bosch, président de la Société espagnole de virologie.

Pour sa part, Santiago Moreno, responsable des maladies infectieuses à l’hôpital Ramón y Cajal de Madrid, a expliqué que “la combinaison du lopinavir et du ritonavir inhibe et bloque le VIH”, de sorte que ses résultats contre le coronavirus seraient encourageants, bien qu’il ne puisse pas être déterminé exactement.

Les personnes âgées vaccinées contre le pneumocoque en 2019 n’auront un rhume qu’en cas de coronavirus

Injection de couronne aviaire

Des scientifiques israéliens du Migal Institute ont mis au point un vaccin qui pourrait tuer le coronavirus «en quelques semaines». Selon le PDG du centre, David Zigdon, il pourrait être administré par voie orale.

Si ce médicament est validé contre COVID-19, il devra passer par un processus réglementaire d’au moins 90 jours avant d’être rendu public, ce qui implique des tests cliniques et une production à grande échelle, publie-t-il. Infobae.

“Nous sommes au milieu du processus et espérons avoir le vaccin entre les mains dans quelques semaines. Si tout se passe bien, nous aurions un vaccin pour prévenir le coronavirus. Nous sommes au milieu d’intenses discussions avec des partenaires potentiels qui peuvent nous aider à accélérer la phase de test humain et l’achèvement du produit final et du processus réglementaire “, a déclaré Zigdon.

Coronavirus: trois nouveaux cas enregistrés en Equateur

REMDESIVIR

De petites biotechnologies modernes (ARNm) et Novavax (NVAX) travaillent sur le vaccin contre les coronavirus. Selon Gilead Sciences, le mercredi 4 mars, ils administreront leur remdesivir médicamenteux à “environ 1 000 patients dans des centres médicaux, principalement dans les pays asiatiques”.

Pour ce faire, différentes quantités de doses seront appliquées entre cinq ou dix jours à deux groupes: un des 400 patients présentant des manifestations cliniques sévères et les 600 autres, qui présentent des symptômes modérés, une autre quantité.

À cet égard, l’OMS a déclaré que le remdesivir pourrait avoir la meilleure occasion de traiter efficacement le coronavirus de Wuhan, publié CNN.

Les coronavirus cherchent un remède pour arrêter les virus

PHOSPHATE DE CHLOROQUINE

Une étude menée par un groupe de scientifiques chinois a déterminé que le phosphate de chlore aurait des résultats favorables pour le traitement de la pneumonie à coronavirus. Il est à noter que cet élément a une relation directe directe avec le quinquina.

Selon les résultats, il pourrait inhiber l’exacerbation de la pneumonie et raccourcir le cours de la maladie, en raison de ses propriétés médicinales.

Les scientifiques ont effectué une analyse clinique et ont recommandé son inclusion dans la prochaine version des lignes directrices pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la pneumonie à coronavirus. L’étude a été publiée dans la revue BioSciencie Trends.

Coronavirus: un remède possible est dans le bouclier (28/02/2020)

ALERTE D’URGENCE INTERNATIONALE

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la flambée d’urgence internationale, bien qu’elle ait noté qu ‘”il n’y a aucune raison” de limiter les voyages ou le commerce avec ce pays. “Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays aux systèmes de santé plus fragiles (…) Cela ne signifie pas la méfiance à l’égard de la Chine”, a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La déclaration d’une urgence mondiale génère des recommandations pour tous les pays visant à prévenir ou à réduire la propagation transfrontalière des maladies, en évitant toute ingérence inutile dans le commerce et les voyages.

L’OMS déclare urgence internationale contre les coronavirus (.)

Le gouvernement annonce l’état d’urgence nationale

Le président Martín Vizcarra a annoncé dimanche soir la publication d’un décret suprême déclarant l’état d’urgence nationale pour 15 jours civils afin de prévenir de nouvelles infections à coronavirus (COVID-19) dans le pays. Cette disposition implique l’isolement social obligatoire de la population.

Cette disposition est prise quelques jours après que le gouvernement a suspendu le départ et l’arrivée des vols internationaux en provenance d’Europe et d’Asie à partir de minuit le lundi 16 mars.

Dans un message à la Nation, Vizcarra a également annoncé la suspension du transport international de passagers par air, mer et terre pendant cette période, en plus de la fermeture totale des frontières.

Martín Vizcarra annonce une mise en quarantaine obligatoire pour empêcher une nouvelle propagation de COVID-19

Le droit constitutionnel de libre transit et de fermeture des entreprises est également restreint, à l’exception des pharmacies, banques et établissements commerciaux de première nécessité. Les forces armées appuieront le travail de sécurité.

“Des échantillons seront prélevés à domicile sur des personnes présentant des symptômes de coronavirus”, a indiqué le chef de l’Etat, qui a annoncé un bonus extraordinaire au personnel de santé et de sécurité sociale. “C’est une circonstance dans laquelle notre personnel de santé joue un rôle fondamental, et l’État le reconnaît”, a-t-il souligné.

Samedi, le président avait exhorté les citoyens à ne pas assister à des événements publics ou des rassemblements sociaux ce week-end afin d’éviter la propagation de la coronavirus (Covid-19).

“Je reste à la maison. Évitez d’assister à des événements publics, des amitiés et / ou des rassemblements familiaux ce week-end. Pérou, c’est entre nos mains pour empêcher la propagation du coronavirus”, a écrit le président ce samedi sur ses réseaux sociaux.

CORONAVIRUS AU PÉROU: TOUS LES CAS

Le ministère de la Santé (Minsa) a confirmé de nouveaux cas de coronavirus (COVID-19) au Pérou et avec cela le nombre de personnes touchées par cette maladie est passé à 71. La plupart des patients sont en isolement à domicile et un est admis à l’hôpital Rebagliati. Selon le dernier rapport, 1 822 échantillons ont été traités pour cette maladie.

Suivez ci-dessous les dernières nouvelles du coronavirus dans le pays et découvrez quelles mesures le gouvernement péruvien a prises pour arrêter la propagation de la maladie.

Après l’annonce dans la matinée de la fermeture des plages de la Costa Verde, les municipalités de Barranco, Chorrillos et Miraflores ont commencé l’inspection et l’enlèvement des baigneurs, accompagnés par la police nationale péruvienne. Dans certains endroits, les gens étaient opposés au départ des plages et sont restés avec leurs familles et amis. La mesure a été établie par plusieurs municipalités à la demande du gouvernement pour que les personnes restent à la maison afin d’éviter la contagion par le coronavirus.

Le ministère de la Santé (Minsa) a indiqué que deux cas de coronavirus ont été signalés à Callao, une région importante car elle est la porte d’entrée du pays pour avoir l’aéroport international Jorge Chávez, et où des mesures de contrôle plus drastiques sont appliquées face à l’augmentation des cas causés par COVID-19. C’est la première fois que Callao est mentionné depuis la présentation du premier cas de cette maladie.

Coronavirus au Pérou: augmentation à neuf personnes infectées par Covid-19 03/09/2020

Le ministère de la Santé (Minsa) conseille aux citoyens de se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes; se couvrir le nez et la bouche avec l’avant-bras ou un mouchoir jetable lors des éternuements ou de la toux; évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec vos mains avant de vous laver et évitez tout contact direct avec des personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Coronavirus: des étudiants péruviens demandent au président Vizcarra de soutenir son retour

LE GOUVERNEMENT SUSPEND LES VOLS D’EUROPE ET D’ASIE

Le gouvernement a décidé de suspendre l’arrivée de vols en provenance d’Europe et d’Asie, dans le cadre de sa stratégie visant à stopper l’avancée du coronavirus au Pérou.

L’accord a été conclu lors de la première session de la Commission multisectorielle de haut niveau qui mène des efforts de coordination et de coordination visant à la prévention, la protection et le contrôle du COVID-19.

Dans la déclaration partagée par la présidence du Conseil des ministres (PCM), ils ne précisent pas de délai pour l’application de la mesure.

Conformément à la Résolution ministérielle n ° 083-2020-PCM, publiée à El Peruano, ce groupe de travail a été formé, présidé par le PCM et composé des chefs de la santé, de la défense, de l’intérieur, du commerce extérieur et du tourisme, des transports et des communications. , Économie et finances, ainsi que l’éducation.

En outre, par le président exécutif d’EsSalud, le surintendant national des migrations, le chef de l’Institut national de la protection civile et un représentant de l’Assemblée nationale des gouvernements régionaux.

Il a notamment pour fonctions de diriger la coordination et l’articulation des actions de prévention, de protection et de contrôle du Coronavirus (Covid-19) par les différentes entités compétentes en la matière.

ALERTE À L’AÉROPORT DE JORGE CHÁVEZ

Le ministère de la Santé (Minsa) a statué sur les protocoles à suivre pour traiter les cas de coronavirus pouvant survenir au Pérou. Depuis l’aéroport international Jorge Chavez, le directeur général du Centre national d’épidémiologie de la Minsa, Manuel Loayza Alaric, a indiqué qu’il travaillait en coordination avec les compagnies aériennes et le LAP pour prévenir la propagation d’une maladie épidémiologique telle que le coronavirus. Sur place, le personnel de Minsa distribue des dépliants d’information sur le coronavirus.

“Les cas confirmés hors de Chine ne sont que de 1,4%, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le coronavirus est une maladie virale respiratoire qui existe chez les animaux et qui, pour une raison ou une autre, coexiste, se transmet, mute et produit une maladie chez l’homme. Dans les cas de virus, la réponse du corps du patient dépend, car le virus n’a pas de traitement médical, mais est symptomatique “, a-t-il déclaré.

Loayza a souligné que les patients qui ont un problème de suppression immunitaire ou des problèmes de maladie chronique sont ceux qui ont le plus de chances de générer des dommages respiratoires, qui peuvent dans certains cas entraîner la mort. De plus, il a confirmé qu’à ce jour il n’y a aucun cas confirmé de coronavirus dans notre pays.

Les tests de détection des coronavirus seraient prêts dans deux jours

«Ce qui s’est passé, c’est que des chaînes ont commencé à circuler sur des cas qui ne sont pas vrais. La Minsa a notifié sur le site Web et, par le biais de communiqués de presse, les cas que nous avons, comment ils se déroulent dans d’autres pays et comment ils peuvent être signalés. À ce jour, nous n’avons aucun cas confirmé. Les quatre cas suspects d’infection par le virus, trois citoyens chinois et un traducteur, sont arrivés le 3 janvier et sont déjà à plus de 14 jours de distance, ce qui est le délai de contagion “, a-t-il déclaré.

De même, le Minsa a indiqué qu’à l’arrivée d’une personne provenant d’une zone épidémique d’une maladie épidémiologique, comme le coronavirus qui sévissait à Wuhan (Chine), l’International Air Health activera l’alerte 5 à l’aéroport international Jorge Chávez.

À ce jour, il existe trois types de soins; tout d’abord, lorsque le passager est dans l’avion, lorsque le passager est à l’intérieur des zones de l’aéroport, que ce soit la zone de transit ou la salle d’attente et lorsque le passager entre dans le pays et s’approche de la pièce avec l’un des symptômes Dans ce cas, il doit être évalué et s’il provient de la zone à risque, la personne doit être une référence. “Ceci est déjà établi à l’aéroport pour toute maladie à risque, tout au long de l’année”, a expliqué Loayza.

Hôpital des coronavirus de Chine – .

Les animaux domestiques peuvent-ils avoir un coronavirus?

La quarantaine imposée à Wuhan, où le nouveau coronavirus est apparu, fait des victimes collatérales: les animaux abandonnés par leurs propriétaires dans cette métropole, propriétaires qui supplient désormais ceux qui sont restés de prendre soin d’eux, car ils ne peuvent pas revenir.

Beaucoup sont partis en masse pendant les vacances du Nouvel An lunaire, tout comme des centaines de millions d’autres Chinois, à peu près au moment où l’épidémie de pneumonie virale a éclaté, ce qui a incité les autorités à isoler Wuhan du reste du pays, qui comprend ses 11 millions d’habitants et le reste de la province du Hubei.

“S’il vous plaît, aidez-moi en nourrissant mon chat!”. Ce cri d’alarme a été lancé le 30 janvier par un utilisateur du réseau de microblogs Weibo (L’équivalent chinois de Facebook) illustre clairement la préoccupation de nombreux “exilés”.

La Chine a ordonné de se débarrasser des animaux de compagnie en raison d’un coronavirus. (Agences)

Ce lundi, complètement soulagé, il a annoncé qu’il avait trouvé un “jeune homme” qui avait accepté de nourrir Maomao, qui lorsque le volontaire a ouvert la porte “, miaula avec une énorme tristesse. Personne n’était entré dans la maison depuis plus de 12 jours … “.

À cette fin, le propriétaire de Maomao utilisé le hashtag “sauver les animaux de compagnie laissés à Wuhan”, converti le troisième plus fréquenté sur Weibo, avec des millions de demandes et demandes de renseignements de la part de ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux et demander de gentils bénévoles pour prendre soin d’eux.

Un groupe créé par l’Association pour la protection des petits animaux dans cette ville dans l’application du forum de discussion QQ chinois, dans le but de mobiliser ceux qui veulent être en charge de les nourrir et qui compte plus de 2000 membres.

Par exemple, l’un d’eux a demandé, jusqu’à présent en vain, si quelqu’un pouvait s’occuper de son “bébé serpent”. “Je suis malade d’inquiétude!”, A-t-il souligné dans un message anonyme.

Un citoyen italien (C) rapatrié de la zone chaude du coronavirus de Wuhan est dirigé vers une zone de contrôle sanitaire après l’atterrissage à l’aéroport militaire Mario De Bernardi à Pratica di Mare, au sud de Rome, le 3 février 2020 avant d’être placé dans mise en quarantaine au centre Cecchignola voisin. (Photo par ANSA / .)

“Si vos chats ou chiens sont seuls et que vous me permettez d’entrer [a su casa]Je peux aider à les nourrir », a annoncé Katherine Cui, dans la province orientale du Zhejiang, où la ville de Wenzhou a également été mise en quarantaine dimanche. “J’ai beaucoup d’animaux domestiques chez moi et donc beaucoup de nourriture et de litière pour chats, je connais très bien l’importance de ces boules de poils.”

Ce mouvement d’aide réciproque est né après que de nombreux reportages dans les médias ont fait état de résidences dans lesquelles des animaux de compagnie ont été expulsés dans le but d’arrêter la propagation de l’épidémie, tandis que d’autres rapports, non vérifiés, alertent sur le sacrifice de certains pour les mêmes raisons.

Coronavirus: savoir comment vivent les gens à Pékin

S’il est vrai que le coronavirus aurait été transmis à l’homme par des animaux sauvages vivants pour être vendu sur un marché de Wuhan en décembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti dans son compte Weibo qu ‘”il n’y a aucune preuve de que les chiens, chats ou autres animaux domestiques peuvent contracter le nouveau coronavirus. “

Un accueil bienvenu dans un pays où la population d’animaux de compagnie continue d’augmenter, les dépenses chinoises pour ce produit atteignant 170,8 milliards de yuans (23,7 milliards de dollars) en 2018, selon Pet Fair Asia et le site Internet spécialisé. Goumin.com.

Coronavirus: Sony et Amazon annulent leur participation au MWC en raison d’une épidémie (02/10/20)

L’Espagne collaborera avec les États-Unis pour mettre au point un vaccin et des thérapies contre le coronavirus

Le Centre national espagnol de biotechnologie (CNB) collaborera “étroitement” avec l’hôpital Mount Sinai de New York pour obtenir un vaccin, en plus des thérapies, contre le coronavirus, originaire de la ville chinoise de Wuhan. S’adressant à Efe, le ministre espagnol des Sciences, Pedro Duque, a expliqué aujourd’hui que le National Institute of Health des États-Unis avait sélectionné “directement” le laboratoire du mont Sinaï et le CNB pour cette enquête.

Duque a rencontré aujourd’hui à Madrid les espagnols Adolfo García Sastre et Luis Enjuanes, qui sont considérés comme deux des meilleurs experts mondiaux dans ce domaine et travaillent respectivement dans les laboratoires des institutions nord-américaines et espagnoles.

“Ils vont collaborer étroitement dès aujourd’hui pour obtenir des thérapies et des vaccins”, a déclaré Duque, ajoutant que les chercheurs travaillent sur “la connaissance la plus intime du virus”. Pour cela, des ressources supplémentaires seront disponibles, telles que l’embauche de personnel et l’achat de l’équipement nécessaire.

La Chine ouvre un hôpital dans 10 jours

“Le développement des vaccins va être très rapide”, a expliqué Garcia à Efe. Les tests expérimentaux pourraient être prêts dans un mois et demi ou deux mois, mais quatre autres seront nécessaires pour savoir s’ils fonctionnent chez l’homme. García Sastre a estimé que l’apparition du coronavirus avait pris les laboratoires “au dépourvu” car, lorsque le virus du SRAS-Cov a éclaté en 2002, “beaucoup d’argent” a été investi dans la recherche, mais une fois contrôlé, les fonds n’ont pas été alloués un traitement.

“Ce qui aurait dû être fait, c’est de continuer à enquêter sur ces virus”, a affirmé le médecin. Luis Enjuanes, pour sa part, a expliqué que le laboratoire espagnol CNB a 35 ans d’expérience avec ce type de virus. En fait, c’était le premier qui, en 2000, a réussi à créer un clone efficace qui manipulerait le virus par génie génétique et identifierait les gènes qui contribuent à sa virulence.

Equateur: gravement malades, des citoyens chinois infectés par un coronavirus

Coronoavirus en Amérique latine

Le Mexique est le deuxième pays d’Amérique latine où le coronavirus, également connu sous le nom de covid-19, s’est propagé, après avoir enregistré un cas au Brésil, tandis que l’épidémie, qui s’est déclarée en Chine, s’est propagée dans le monde entier.

Un joven que está en la Ciudad de México dio positivo al contagio con el nuevo virus, mientras que otro individuo ubicado en el norteño estado de Sinaloa está aislado en espera de los resultados de sus análisis, informó un funcionario de salud.

“El individuo está en condiciones de salud estable”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la secretaría de Salud en conferencia de prensa. “Tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro. Es un individuo joven de modo que es de muy bajo riesgo”.

El joven y toda su familia, compuesta por otras cinco personas, están en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, indicó el funcionario. A partir de este caso, las autoridades sanitarias hicieron un estudio de contactos en el que localizaron “un segundo caso que está en Sinaloa”, noroeste de México, añadió López-Gatell.

“Es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel. Fue confirmado por el laboratorio del sistema de salud regional”, prosiguió. Las pruebas de ese hombre serán analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, según indico el funcionario.

Las pruebas de ese hombre, que se encuentra en un hotel en Sinaloa pero es residente del central estado de Hidalgo, serán analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Sin embargo, “por la asociación epidemiológica con el otro caso, se da ya por confirmado”, apuntó el funcionario.

La evolución del Coronavirus tendría hasta 20 000 contagios si llegara al Perú

Coronavirus: se dispara la producción de mascarillas en una pequeña fábrica checa 10/02/2020 Coronavirus: nueve peruanos en crucero puesto en cuarentena en Japón (07/02/20) Coronavirus: supermercados de Singapur se vacían por el temor a virus (08/02/20) Miles de mascotas abandonadas en Wuhan tras cuarentena de la ciudad a causa del coronavirus Coronavirus: síntomas y recomendaciones Las “Fake News” sobre el Coronavirus: ¿Todas las noticias sobre china son ciertas? Coronavirus en el Perú: Medidas preventivas en el Aeropuerto Jorge Chávez

