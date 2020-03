Coronavirus EN DIRECT: le Premier ministre britannique Boris Johnson est positif. Six nouveaux cas à Codogno, trois autres médecins décédés | Primapagina

la coronavirus c’est une pandémie. Calciomercato.com suit toutes les principales mises à jour de la journée en temps réel.

12.20 Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également un coronavirus positif: “Au cours des dernières 24 heures, j’ai développé des symptômes et testé positif pour le coronavirus. Maintenant, je m’auto-isole, mais je continuerai à guider les décisions du gouvernement par le biais de la vidéoconférence alors que nous combattons ce virus. “

11h40 La Turquie a évacué plusieurs centaines de migrants et de réfugiés, qui depuis un mois a campé à la frontière avec la Grèce et a été emmené dans des centres d’accueil de la province frontalière d’Edirne, où ils resteront en quarantaine. Après la période d’isolement, les migrants seront envoyés dans les provinces turques qui seront disponibles pour les accueillir.

11h32 Le président de l’ANCI, Antonio Decaro annonce: “Mardi 31 mars à 12 heures drapeaux en berne et une minute de silence observé par les maires d’Italie avec la bande tricolore devant leur commune. Nous nous joignons au président de la province de Bergame en signe de deuil pour les nombreuses victimes de l’épidémie “.

11.27 La Russie a ordonné la fermeture de tous les bars et restaurants du pays à partir de demain. Les services de livraison à domicile continueront de fonctionner. Le gouvernement a également ordonné la suspension des activités sur les pistes de ski et des installations de loisirs de masse (telles que les stations balnéaires et les spas) du 28 mars au 1er juin.

11h18 L’Italie autorise l’utilisation de médicaments antipaludiques à base de chloroquine et d’hydroxychlorichine: le Journal officiel le fait savoir, expliquant qu’ils seront à la charge du National Shrine Service.

11.05 La Guardia di Finanza saisie dans un centre d’analyse biochimique à Gioia Tauro, dans la province de Reggio de Calabre, 900 faux kits pour diagnostiquer le coronavirus (sans autorisation et certification des autorités sanitaires), qui ont été vendus en ligne sur un site Web à des citoyens sans méfiance.

10.44 La Corée du Sud a 91 nouveaux cas des coronavirus à la fin de jeudi, contre 104 la veille. Le nombre total d’infections est passé à 9 332, avec 139 décès (+8). 13 sont les infections importées, pour 144 au total, constituant la menace d’une vague de retour. Les autorités sanitaires locales ont ordonné la mise en quarantaine obligatoire pour les arrivées d’Europe et des États-Unis, mais les passagers ayant plus de 37,5 degrés de fièvre se verront refuser l’embarquement.

10h15 Nouvelles tragédies parmi les médecins: à l’aube, en effet, trois blouses blanches sont mortes entre Lecco et Bergame. Le nombre total de morts parmi les médecins s’élève à 44.

10.02 La consommation baisse et les factures d’électricité (-18,3%) et de gaz (-13,5%) baissent. Selon Confcommercio, 52 milliards d’euros de moins au deuxième trimestre 2020. Une baisse qui se traduit par des économies de 184 euros en moyenne par an pour la famille type.

9.57 Le pape François va bien, a fait un écouvillon et a été testé négatif pour le coronavirus. Aujourd’hui à 18 ans il se montrera en direct sur la planète: seul dans le cimetière de la basilique Saint-Pierre, devant la place vide, pour une heure de prière avec bénédiction “Urbi et orbi” et indulgence plénière pour plaider pour la fin de la pandémie.

9.45 Selon les données du ministère de l’Intérieur, du 1er au 22 mars, il y a eu 52 596 délits en Italie contre 146 762 à la même période l’an dernier: une baisse de 64%. Les mauvais traitements dans la famille ont enregistré une réduction de 43,6%, les meurtres (-65%), les vols (-67,4%), les vols à domicile (-72,5%), les vols qualifiés (-54,4%). plutôt La cybercriminalité ne diminue pas, notamment la sollicitation de mineurs par des pédophiles.

09h31 Le monde de la mode change pour l’Italie. Différents stylistes (de Armani à Prada et Gucci) arrêtez-vous avec des vêtements pour produire des masques et des blouses à fournir aux hôpitaux.

09h23 Nouveaux cas dans la région de Lodi, parmi les tout premiers foyers en Italie. Dans le Corriere della Sera, le maire de Codogno, Francesco Passerini, déclare: “Nous avons six autres positifs, au cours des derniers jours, nous nous étions arrêtés à 268 cas, un signe que les interdictions introduites avaient fonctionné. Quel sens cela a-t-il de tout fermer si, dès leur arrivée? les premiers résultats positifs, donnez-vous la possibilité de rouvrir des magasins et de vous déplacer pour travailler pratiquement partout? “.

09h10 la États-Unis ils sont le premier pays au monde pour les infections. Selon le New York Times, il est 81488 cas. Le président Trump, via Twitter, a déclaré: “Je viens de terminer une conversation positive avec Xi, le président de la Chine. Nous avons discuté en détail du coronavirus qui détruit une grande partie de notre planète. La Chine a beaucoup d’expérience et a développé une solide connaissance du virus. Nous travaillons en étroite collaboration. ”

09h05 À la fin de jeudi, je suis 91 les nouveaux cas de contagion enregistrés Corée du Sud. Treize, cependant, les infections importées. Les autorités sanitaires ont placé la quarantaine obligatoire pour ceux qui reviennent d’Europe et des États-Unis.