Coronavirus en Italie: la Juventus va subir un test de coronavirus par Daniele Rugani | COVID-19 nczd Italia

Juventus Il a rencontré son premier cas de coronavirus mercredi dernier. Le défenseur Daniele Rugani a été testé positif et le club a immédiatement pris les mesures nécessaires pour l’isoler ainsi que tous ceux qui étaient en contact avec lui.

Depuis lors, on savait peu de choses sur la «Vecchia Signora». Les joueurs ne peuvent pas partir à la maison. Le premier touché, Rugani, a révélé qu’il gère la situation avec optimisme.

“Je vais bien, Je veux rassurer tout le monde, je n’ai jamais eu de symptômes sévères que nous lisons et je me considère chanceux », a expliqué le footballeur de 25 ans.

Après l’entretien, il est devenu connu que le reste de ses coéquipiers seront également surveillés sous peu.

La «Gazzetta dello Sport» Il explique que l’équipe de Turin effectuera l’intégralité du test COVID-19 entre mardi et mercredi pour savoir s’il y a d’autres personnes infectées sur le campus.

Dans tous les cas, l’équipe devra être isolée jusqu’au 25 mars, qu’il y ait plus de positifs ou non et qu’il n’y ait toujours pas de date pour le retour à l’entraînement.

Que fait Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo n’aura aucune activité sportive concernant sa participation à la Serie A italienne puisque le championnat a été suspendu jusqu’au 3 avril en raison du coronavirus, il a donc demandé au club la permission de se rendre dans sa ville natale de Madère, en Portugal. Là, il jettera COVID-19.

La star de la Juventus est déjà dans son pays avec sa compagne Georgina Rodríguez et ses enfants, selon OK Diario. La figure de la Vecchia Signora a choisi de s’éloigner de l’endroit où elle se trouve puisque l’Italie est l’un des principaux foyers de la maladie.

